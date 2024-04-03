花蓮強震 4高醫醫護隨高屏特搜大隊救援

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，造成房屋傾斜、蘇花公路多處道路斷裂、坍方等，各縣市紛紛整備出發花蓮馳援。高醫也派出1名醫師、3名護理師與高雄、屏東特搜大隊共同至災區支援。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院發布新聞稿表示，這次派出的人員都是高醫急診醫學部救災經驗豐富的醫護人員，包括主治醫師張博閔與副護理長陳璿仁、護理師廖文琦、護理師陳夙虹等4人。

高醫表示，4人中有2名醫護曾跟隨屏東特搜大隊前往土耳其救災，張博閔平時就積極參與全國各區災難演練與協助指導，推廣災難預防。在高醫徵詢救災意願時，張博閔毫不猶豫一口答應；陳夙虹則是自2021年高醫支援台東大武鄉衛生所24小時緊急救護中心的負責對口。

高雄市消防局動員支援花蓮震災，下午2時第一梯次已抵達天王星大樓協助搜索。根據消防局統計，目前共出動3梯次共64人及4搜救犬。

高醫院長王照元表示，高醫身為大學附設醫院暨醫學中心，秉持全人健康照護精神，在此緊急時刻，高醫全力配合消防署指示，提供人員、藥品、裝備前往支援，展現人溺己溺的人道關懷精神。

王照元說，在任何需要高醫的時刻，高醫都會挺身而出。這次醫護人員參與救難隊，除了配合當地執行救災行動，協助檢傷分類、鑑別等事項之外，也會照顧所有救援團隊人員的健康、醫療需求，希望所有救災人員注意自身安全，救災順利、平安歸來。（編輯：謝雅竹）1130403