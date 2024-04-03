花蓮地震 台中百年月眉糖廠煙囪裂縫變大將緊急加固

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）花蓮地震，全台有感，台中后里月眉糖廠煙囪為百年歷史建物，煙囪先前已有裂縫，強震讓裂縫加大，立委楊瓊瓔下午會勘要求臨時加固；清水國小景觀牆倒塌，幸無人受傷。

花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2地震，台中百年歷史建物月眉糖廠煙囪，地震前已發現裂縫，地震的搖晃讓裂縫更加大，國民黨立委楊瓊瓔下午會同相關單位會勘。

楊瓊瓔表示，月眉糖廠是后里工業遺址，見證台灣糖業發展，是地方指標性文資建物，近年也有望再利用發展地方創生；由於煙囪倉庫等老化，近2年已成功向文化部爭取預算，準備修復、保存及活化歷史建築。

文化部文化資產局表示，月眉糖廠煙囪因地震造成裂縫加大，日前裂縫已申請規劃設計，預計連同一旁的工廠一起進行修復，將由台糖公司提出緊急補助申請為煙囪緊急加固。台糖公司指出，憂心近日有餘震，為安全考量，會先區隔出安全區域。

清水地區也傳出災情，清水國小景觀牆因地震倒塌，民進黨市議員楊典忠前往會勘表示，幸無學生教職員受傷，僅損及6台機車，虛驚一場，希望市府教育局做安全維護，也做好校園公共安全檢查。（編輯：陳仁華）1130403