清明連假首日上午國道數起追撞回堵 午後南向多處塞

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）今天是清明連假第1天，上午國道南向車多壅塞，並發生多起追撞事故，造成車流回堵最長12公里，午後南向仍多處塞車。

高速公路局發布新聞稿指出，上午有4起追撞事故，6時57分於國3南向彰化路段，9輛小客車追撞，占用內線車道，8時2分排除，造成後方車流回堵12公里；7時34分於國1南向新竹路段，2輛小客車追撞，占用外路肩，7時37分排除，造成後方車流回堵10公里。

另外，上午7時57分於國3南向路段，5輛小客車追撞，占用內線車道，8時51分排除，造成後方車流回堵8公里；9時7分於國1南向彰化路段，2輛小客車追撞，占用中線車道，9時12分排除，造成後方車流回堵6公里。

高公局表示，車輛回堵影響整體車流甚鉅，上午壅塞路段主要為：國1南向湖口至竹北、台中至彰化；國1北向仁德至台南系統；國3南向鶯歌系統至高原、香山至竹南、沙鹿至和美、霧峰系統至南投、田寮至燕巢系統；國3北向新化休息站至善化，其餘路段路況大致正常。

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高公局研判，下午重點壅塞路段，將出現在國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；建議用路人透過高公局1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

根據高公局下午1時30分即時路況資訊，車速40公里以下路段，包括國1南向楊梅到新竹、王田到彰化系統、彰化到埔鹽系統；國3南向大溪到高原、中興系統到南投服務區。（編輯：張雅淨）1130404