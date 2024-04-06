砂卡礑步道再尋獲1具遺體 家屬指認是媽媽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣6日電）花蓮強震，太魯閣砂卡礑步道坍方嚴重，搜救隊伍今上午11時許在步道0.5公里處尋獲第3具遺體，經家屬指認是游姓一家5口的媽媽，目前8歲兒子、5歲女兒，以及22歲胡女3人失聯待尋。

警消獲報，游男一家5口及22歲胡姓女子，地震前進入砂卡礑步道，有外籍遊客及當地住戶向搜救人員表示，看到游姓一家5口在崩坍處附近。特搜隊伍連日加強搜索，昨天在步道0.5公里處先後發現2具遺體被土石重壓，因下雨且落石不斷，挖掘進度受阻。

由花蓮、高雄搜救隊共12人3犬，上午9時30分再度進入砂卡礑步道嘗試挖掘，11時許高雄搜救犬羅傑（Roger）聞到罹難者氣味，果然在2具遺體上方找到第3具遺體。搜救人員指出，相較昨天2具遺體受困程度，第3具遺體只有上半身受困，正嘗試用圓鍬等現有設備清除。

經家屬指認，昨天找到分別是游爸爸跟11歲大女兒，今天尋獲第3具遺體，從牛仔褲等衣著特徵，指認是媽媽。搜救人員推測，剩下年約8歲的兒子、5歲女兒可能被推離步道下方約25公尺處或埋得位置比較深。

因崩塌處土石鬆動、落石持續掉落，搜救人員只能徒步抵達，機具也無法進入，考量撤退路線，每批救援隊伍人數不能太多，將持續嘗試將罹難者挖掘脫困。

中央災害應變中心統計，花蓮強震造成10人死亡、9人失聯，分別為砂卡礑步道游男一家5口、胡女；和仁礦區1名蕭姓男子及2名新加坡遊客。（編輯：孫承武）1130406