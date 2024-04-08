早安世界》花蓮地震13死逾千傷 砂卡礑、中和礦場失聯6人持續協尋
花蓮地震13死逾千傷 砂卡礑、中和礦場失聯6人持續協尋
中央災害應變中心7日指出，花蓮地震造成6人失聯、13人死亡、1140人受傷。目前搜救重點包含砂卡礑步道失聯游姓男子的妻子和2名小孩、新加坡持澳洲護照夫妻、和仁礦區中和礦場蕭姓男子6人。來台協助救災的土耳其搜救隊7日加入，並藉空拍機縮小搜索範圍。（看完整報導）
本週先濕涼再晴暖 北部高溫差距可達10度
氣象署表示，本週天氣先濕後穩定，北部留意9日及10日2天高溫會有約7至10度的降幅，由近日攝氏27至30度降為約20至23度；11日起回穩，週末各地高溫皆約30度以上。8日受鋒面影響，天氣不穩定，水氣偏多，中部以北、東北部局部短暫陣雨或雷雨。（看完整報導）
初瓦、嚮辣疑食物中毒北市勒令停業 累計22人就醫
王品集團旗下初瓦韓式料理與嚮辣和牛麻辣鍋西門分店發生疑似食物中毒事件，累計22人就醫。台北市衛生局勒令兩家餐廳停業，要求改善廚房環境不潔等問題。王品集團則懷疑是大樓水質問題，餐廳已全面清消，並要求清洗水塔。（看完整報導）
寶林廚師手部菜刀等4檢體 未培養出唐菖蒲伯克氏菌
寶林茶室食物中毒案中，廚師糞便檢出邦克列酸，但血液及尿液陰性。有人猜測廚師帶原唐菖蒲伯克氏菌，但毒物醫師指出，生長在植物上的菌與人共生不合常理。衛福部7日公布食用粿條33人邦克列酸皆陽性。次長王必勝說，水果刀、菜刀、砧板及廚師手部檢體未培養出唐菖蒲伯克氏菌，可見此菌在台灣環境不易看到。（看完整報導）
葉倫會李強 稱美中需要「艱難」對話
美國財政部長葉倫在北京與中國總理李強會談，強調美中需進行坦率對話以穩定關係，並討論控制中國工廠產能過剩問題。李強回應稱兩國應成為夥伴，客觀看待產能問題，共同應對全球挑戰。葉倫此行聚焦於中國清潔能源產品生產過剩，但中國官媒反駁此言論，指其為美國保護主義找藉口。（看完整報導）
俄國密集空襲 澤倫斯基：防空飛彈庫存恐耗盡
烏克蘭總統澤倫斯基6日示警，如果俄羅斯繼續進行密集的遠程轟炸行動，烏克蘭可能會耗盡防空飛彈。路透社報導，在俄國利用大量飛彈和無人機對烏克蘭能源系統、城鎮和城市連續數週發動攻擊後，澤倫斯基就烏國防空系統惡化的情況發出迄今為止最嚴重的示警。（看完整報導）
反擊中國Shein、Temu等電商利用貿易漏洞 美將嚴審低價包裹
華爾街日報引述美國國土安全部報導，由於貿易漏洞，中國服飾品牌Shein和拼多多海外版Temu等電商的免稅小包裹入境數量激增，中國電商未來發到美國的小包裹將受到更嚴格審查。（看完整報導）
南亞塑膠廠大火燒12小時撲滅 新北林口等6區8日外出應戴口罩
新北泰山區南亞塑膠林口廠大火燃燒12小時，7日下午撲滅，主要是燃燒塑膠成品及原料，燃燒面積2857平方公尺，無人受困。新北市府預估8日異味可能影響範圍包含林口、泰山、新莊、樹林、板橋與土城等6區，呼籲民眾緊閉門窗、外出戴口罩。（看完整報導）
不再與黃子佼合作、下架舊活動影片 衛福部：對兒少性剝削零容忍
衛生福利部7日宣布不再與涉持兒少性影像的藝人黃子佼合作，並將下架其過去參與的活動影片。黃子佼去年因涉強制猥褻被緩起訴，需支付120萬元並書立悔過書。衛福部強調保護兒少權益，未來若有合作藝人涉及相關犯罪，將採取相同措施。（看完整報導）
紅球計畫台南大南門最終站 藝術家波希克親向觀眾致謝
紅球計畫最終站7日在台南大南門城圓滿結束，藝術家波希克親自向觀眾致謝。此次活動吸引大量民眾參與，並成功引起網路熱議。台南市長黃偉哲也出席活動，感謝波希克將國際級藝術帶入台南，並希望未來有機會再次邀請紅球計畫來訪。（看完整報導）
開箱老照片》達賴喇嘛與證嚴法師世紀對談
2001年4月8日，佛教界領袖達賴喇嘛和證嚴法師浴佛節於嘉義大林慈濟醫院會面，互贈護法神，並交換宗教弘法心得。達賴喇嘛訪台10天，除弘法外，也到立法院演講、與陳水扁總統在總統府晤談。（看完整報導）
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- 早安世界》花蓮地震13死逾千傷 砂卡礑、中和礦場失聯6人持續協尋2024/04/08 07:18
- 2024/04/07 07:30
- 2024/04/06 07:29
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