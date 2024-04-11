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新北動保處推認養後訓犬課程 助解決狗狗行為問題

2024/4/11 13:40（4/11 14:42 更新）
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為鼓勵民眾在動物之家認養，減少退回率，新北市動保處11日表示，持續推出免費認養後訓犬課程，由專業訓犬師幫忙協助解決狗狗行為問題，飼主可帶狗狗到板橋毛寶貝生命教育園區上課，與訓犬師一同訓練毛寶貝。（新北市動保處提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月11日
為鼓勵民眾在動物之家認養，減少退回率，新北市動保處11日表示，持續推出免費認養後訓犬課程，由專業訓犬師幫忙協助解決狗狗行為問題，飼主可帶狗狗到板橋毛寶貝生命教育園區上課，與訓犬師一同訓練毛寶貝。（新北市動保處提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月11日
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（中央社記者楊侃儒新北11日電）為鼓勵民眾在動物之家認養，減少退回率，新北市動保處今天表示，持續推出免費的認養後訓犬課程，由訓犬師協助解決狗狗吠叫、亂咬家具、到處大小便等行為問題造成家中困擾。

新北市動保處長楊淑方接受中央社記者電訪時表示，民眾在動物之家認養毛寶貝後，動保員會與認養民眾成立LINE群組，掌握毛寶貝每天生活情形。

她說，犬隻可能因新環境適應問題，有吠叫、亂咬家具、到處大小便行為，如果認養問題無法在群組中解決，也會請飼主帶著犬隻回動物之家依個案教導，增進飼主與犬隻的相處。

她表示，如果飼主因居住較遠或因工作無法到動物之家，也可以申請訓犬師到家教學，並視家中狀況給予專業的飼養建議。

她說，訓犬課程已開辦3年，課程免費且每個月開1場，1場有15個名額，飼主可帶狗狗到生命教育園區上課，因配合訓犬師時間，在課程開始1週前會公告在「新北市政府動物保護防疫處」臉書（Facebook），課程採線上報名，民眾可至官方臉書查詢。（編輯：陳清芳）1130411

#新北市動保處
#動保處
#楊淑方
#新北市動保處長
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