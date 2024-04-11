113年首季非法旅宿增107家 開罰1976萬元

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（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部觀光署公布今年首季各縣市稽查旅館和民宿狀況，其中今年非法旅宿（旅館加民宿）較去年同期增加107家，共開罰1976萬元。以各縣市來看，台北市非法旅館最多，非法民宿則以屏東縣最多。

交通部觀光署公布今年首季各縣市稽查旅館和民宿狀況，旅館方面，今年合法旅館3323家，較去年同期減少3家。觀光署今天說，應該是個別業者經營考量而進退場的結果。

非法旅館部分共1125家，較去年同期增加83家，觀光署表示，主要是都會區的日租套房增加，顯示部分業者在未合法登記前即投入市場，而被地方政府列管。

觀光署指出，旅館方面今年首季共裁處151次，裁罰新台幣1639萬元。若以各縣市來看，以台北市的非法旅館為最多。

民宿方面，今年首季合法民宿共有1萬1667家，較去年同期增加699家，觀光署指出，顯示民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

觀光署表示，未合法民宿列管家數661家，較去年同期增加24家，是地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，互為消長結果。

觀光署指出，民宿今年首季共裁處74次，裁罰337萬元，以各縣市來看，非法民宿最多的是屏東縣，有156家。（編輯：陳政偉）1130411