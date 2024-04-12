合歡山杜鵑花綻放 公路局提醒注意無預警落石

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）合歡山杜鵑花季假日上午高乘載、流量管制明天起實施，公路局提醒，因4月3日花蓮地震影響，山區易有無預警落石，且若降雨更易觸發落石，民眾如非必要儘量避免進入山區路段。

合歡山杜鵑花陸續綻放，交通部公路局中區養護工程分局明天至6月16日的假日上午6時至11時實施高乘載與流量管制措施，大貨車、未滿3人小客車禁止通行，西端管制點台14甲線18公里處南投縣翠峰、東端管制點台14甲線41公里處花蓮大禹嶺與台8線110公里處路口。

農業部林業及自然保育署南投分署表示，為適應高山嚴苛環境，高山杜鵑擁有硬、厚的革質葉片，表面有光亮臘質、葉緣反捲以減少水分蒸發及禦寒；合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場4月4日起收費，加上花季假日交管，請民眾多搭乘大眾運輸及利用平日分流賞花。

另外，合歡山下、埔里鎮國立暨南國際大學花旗木滿開，暨大今天發布新聞稿表示，花旗木花期長、不易被風吹落；暨大冬季有梅花、2月山櫻花、4月苦楝、番茉莉等、5月油桐、6月鳳凰花與阿勃勒，及野薑花、穗花棋盤腳7月綻放、8月桂花、9月台灣欒樹、10月美人樹、11月洋紅風鈴木、12月豔紫荊，每月各有精彩。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場表示，農場對外交通未受花蓮地震影響，正值春天花團錦簇，流蘇花、荷蘭鳶尾、紫藤、大花曼陀羅、牽牛花等奼紫嫣紅，加上青青草原綿羊秀、馬術秀、水舞秀，再至國民賓館嚐特色餐點，清境農場是春遊賞花最佳景點。（編輯：黃世雅）1130412