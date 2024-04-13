早安世界》第二波內閣人事 劉世芳任內政部長、小野任文化部長
第二波內閣人事 劉世芳任內政部長、小野任文化部長
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任副院長。卓內閣12日繼續公布第二波內閣人事，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠（小野）。黨內人士表示，李遠過去曾擔任柯文哲競選台北市長連任辦公室總幹事，鄭銘謙則是從未進入政務體系，這次扛起重責入閣，兌現了賴清德用人唯才、不分黨派承諾。（看完整報導）
台積電董事提名人選出爐 林全列獨董候選人
台積電即將進行董事全面改選，12日公布包括現任董事與獨立董事候選人名單，其中前行政院長林全與美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯等人備受矚目。台積電強調董事會成員來自不同領域，具世界級經驗，有助於公司治理與成長策略。股東常會將於6月4日舉行董事選舉。（看完整報導）
113年平均年終1.69個月創9年最高 金融保險業3.64個月居冠
主計總處12日公布，113年工業及服務業廠商平均發放年終獎金為1.69個月，創9年最佳表現，主因為疫後消費活絡，內需服務業營收暢旺，其中，金融保險業以3.64個月居冠。不過，今年前2月實質經常性薪資年減0.03%，連2年負成長，儘管名目薪資穩步成長，但追不上物價漲幅，導致薪水被通膨吃掉。（看完整報導）
房租漲幅連3月擴大 主計總處：通膨及升息成推力
房價高漲又有通膨壓力，帶動房租價格持續攀升，根據主計總處統計，過去10年的房租指數年平均漲幅為1.1%，但111年7月起，房租指數漲幅突破2%，之後便一路處在2%上下的居高水準；今年3月年增率達2.24%，漲幅連3個月擴大，且為1年來最高。主計總處官員分析，通膨及升息等因素是房租漲幅居高的關鍵。（看完整報導）
美日菲峰會聲明推動三邊國防合作 籲中國遵守南海仲裁裁決
美國總統拜登12日與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會，會後發表聯合聲明，宣布3國為和平安全而結為夥伴，推動三邊國防合作並將啟動美日菲人道援助與救災演習。於此同時，岸田文雄接受日本媒體專訪表示，「台灣的安定很重要」。另外，有學者分析，美國已架構完整區域安全網反制中共，日本從區域性同盟成為美國在全球布局的夥伴，美日菲三方關係相互依賴程度將持續增加。（看完整報導）
俄羅斯下重手打擊烏克蘭電網 炸毀基輔最大火力發電廠
俄羅斯11日以飛彈和無人機空襲烏克蘭，摧毀基輔地區最大的特里皮爾斯卡火力發電廠，導致烏克蘭能源公司Centrenergo失去全部發電能力。此次攻擊是俄國對烏克蘭能源基礎設施的戰術轉變，由只破壞配電網絡轉為直接摧毀發電能力。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方提供更多防空系統，以應對俄軍的攻擊。（看完整報導）
新北校園命案 涉案少男少女羈押禁見
新北校園命案涉案少男、少女12日移送新北檢偵辦，檢方表示，2名少年均涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，均有滅證、勾串、逃亡之虞，都向新北地院少年法庭聲請羈押禁見。新北地院表示，經少年法庭審理後，2人都遭羈押、禁見，但部分親人與輔導人可接見。（看完整報導）
初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 近3000消費者18日起可至原店退費
王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計155人就醫。王品公司統計4月2日至6日期間訂位數共903件，包含初瓦445件、嚮辣458件，用餐人數近3000人，王品已指派專人與消費者聯繫；消費者或代理人自18日起可向原店辦理現金退款。（看完整報導）
寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
寶林茶室食物中毒案釀2死，目前仍有4人在加護病房與死神拔河。台北馬偕醫院前後收治2名病患，醫護團隊12日分享，當時「耳尖」聽聞關鍵字，警覺患者病程雷同，在不到2小時內火速找出文獻佐證，發現與中國廣東地區河粉中毒案相似，鎖定凶手恐是罕見邦克列酸，讓原本膠著的案情出現重大突破。（看完整報導）
職籃今首登大巨蛋 內野變身籃球場設特製階梯防護墊耗資千萬
台灣職籃今天將首度前進台北大巨蛋，展開歷史性首秀，由T1聯盟新北中信特攻隊與台北台新戰神隊打頭陣，首戰進場球迷預計突破1萬5600人。特攻領隊劉志威透露，由於這是首次在大巨蛋辦比賽，前期準備工作就歷時1個半月，靠著多方配合在2天內將內野變身籃球場。（看完整報導）
開箱老照片》世界第一部32位元桌上型電腦
世界第一部32位元桌上型電腦1983年4月13日在台北展出，這部電腦是由美國人毛琪雷（Dr.John W.Mauchly）與愛克特（J.Presper Echert）在1946年發明，以真空管為電子元件，體積非常龐大和耗電，散熱不易。（看完整報導）
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- 早安世界》第二波內閣人事 劉世芳任內政部長、小野任文化部長2024/04/13 07:25
- 2024/04/12 07:01
- 2024/04/11 07:23
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