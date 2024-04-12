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台積電董事提名人選出爐 林全列獨董候選人

2024/4/12 15:10（4/12 15:18 更新）
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台積電今年將全面改選董事。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電今年將全面改選董事，董事被提名人選出爐，其中包含3名現任董事魏哲家、曾繁城、龔明鑫及4名現任獨立董事彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫，前行政院長林全則名列獨立董事候選人。

台積電將於6月4日股東常會董事改選中進行選舉。

台積電指出，新獨立董事候選人還有美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯和沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯。

台積電董事長劉德音表示，台積電董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。

劉德音說，非常幸運能參與如此健全的董事會，並獲得支持擔任主席，確保台積電朝著正確的道路前進。衷心感謝所有董事的付出與貢獻，也相信台積電在新一屆董事會的引領下將持續迎向光明的未來。

除劉德音將卸任外，陳國慈與台達電董事長海英俊也決定卸任台積電董事。劉德音感謝陳國慈與海英俊過去多年來的貢獻。

台積電總裁魏哲家表示，過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。

魏哲家說，台積電近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化競爭力，讓台積電的創新和永續發展處於領先的地位。

魏哲家表示，劉德音即將自董事會卸任，對其深表祝福，感謝劉德音傑出的領導能力，支持台積電克服挑戰並成長茁壯。（編輯：林淑媛）1130412

前行政院長林全（中）名列台積電獨立董事候選人。（中央社檔案照片）
前行政院長林全（中）名列台積電獨立董事候選人。（中央社檔案照片）
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