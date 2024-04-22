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早安世界》台南玉井39.7度創今年最高溫 本週西半部防大雨

2024/4/22 07:20（4/22 07:32 更新）
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氣象署表示，本週全台有雨，西半部防局部大雨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
氣象署表示，本週全台有雨，西半部防局部大雨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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台南玉井39.7度創今年最高溫 未來一週西半部防大雨

台南市玉井區21日中午氣溫達39.7度，創下今年最高溫紀錄，但由於是自動測站數據，不列入正式紀錄。此外，若以人工氣象站觀察，台中站達35.2度、嘉義及高雄皆為36.8度，都刷新歷年來4月單日最高溫紀錄。未來一週隨著鋒面接近，全台有雨，西半部防局部大雨，對全台水庫或多或少都能有所挹注。（看完整報導

花蓮海域地震規模5.6 氣象署：4月3日地震應力轉移觸發

花蓮海域21日上午10時40分發生規模5.6地震，震央位於花蓮縣政府南方55.9公里，深度30公里，最大震度4級，影響範圍包括花蓮、台東、南投、彰化。氣象署分析，此次地震與4月3日花蓮地震相關，為應力轉移作用而觸發。氣象署也提醒，未來一週需注意山區可能有土石鬆動情況。（看完整報導

網傳蕭美琴要求免私酒查驗 涉外人士：520前新認知戰

社群網站爆料，聲稱副總統當選人蕭美琴要求關務署免私酒查驗。外交部21日回應，網路所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造與操弄認知作戰的惡意，會與相關機關協調調查。涉外人士指出，隨著520總統就職典禮接近，新一波的認知作戰等操作手法正伺機逐步釋出。（看完整報導

評論指台灣入CPTPP受阻 學者：盼主席國加拿大助台一臂之力

台灣持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），有論點認為，因CPTPP採共識決，恐讓部分會員國以此為藉口，不願先和台灣展開非正式諮商。財經學者不諱言指出，是因為有來自中國的壓力，期待今年主席國加拿大能展現「道德勇氣」的使命感，協助台灣加速入會程序。（看完整報導

台電：需量反應行之有年 去年平均每度成本2.16元

台電15日傍晚啟動需量反應措施向企業購電，引發討論。台電21日說明，需量反應措施自1979年就開始實施，也是國際電業的普遍作法，而非台灣獨有。對於外界擔心需量反應會增加台電過多的支出，台電指出，以去年統計為例，平均每度成本新台幣2.16元，占台電全年成本不到0.2%。（看完整報導

日本兩架海鷹墜毀1死7失聯 防相：碰撞可能性高

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機於20日晚間進行反潛訓練時，疑似發生碰撞墜毀，導致1人死亡、7人失聯。海上自衛隊正全力搜救並成立事故調查委員會，希望盡速查明事故原因。防衛大臣木原稔表示，由於兩具飛航紀錄器發現位置相近，推測兩機碰撞的可能性高。（看完整報導

醫：腸病毒已5年未大流行 今年疫情高於往年同期須留意

疾管署預估今年腸病毒將於4月底進入流行期，目前疫情已高於往年同期。台灣以往約每3到5年會有一次腸病毒大流行，而自COVID-19疫情以來已5年未見大流行，加上今年天氣熱得早，疫情較往年嚴重。專家提醒，腸病毒71型可能導致重症，建議為低齡嬰幼兒接種疫苗。目前台灣有兩家廠牌提供的A71型疫苗，適用於2個月至未滿6歲幼兒，均為自費接種。（看完整報導

台灣輕艇競速第1人 賴冠傑亞錦賽奪銀取得巴黎奧運門票

台灣輕艇選手賴冠傑在2024亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽中，以男子C艇1000公尺項目獲得銀牌，成功取得巴黎奧運門票，成為台灣首位進軍奧運的輕艇競速選手。賴冠傑從田徑轉戰輕艇，經歷多次挑戰與訓練，終於實現奧運夢，他把這份喜悅獻給已逝的母親，並表示生涯沒有遺憾了。（看完整報導

唐嘉鴻體操世界盃杜哈站摘金 獲奧運門票將增動作難度拚奪牌

台灣男子體操選手唐嘉鴻21日參加體操世界盃杜哈站單槓決賽，儘管表現有瑕疵，但以15.133分摘金，確定提前獲得巴黎奧運單槓參賽資格。教練翁士航表示，未來將考慮提升難度至6.8，以增加奪金機會，但也會審慎評估提升難度的可能性，以確保選手安全。（看完整報導

阿里山林鐵7/1全線通車 施工團隊15年歷險修復克服挑戰

阿里山林鐵2009年受到莫拉克颱風重創，經施工團隊15年來克服各種挑戰進行修復，預計7月1日全線通車，從嘉義火車站直達阿里山車站。此次通車將讓旅客可一路欣賞沿途的文史古蹟與自然景觀，享受森林療癒之旅。阿里山林業鐵路自開通以來已超過百年，見證當地林業的興衰，並在農業部的規劃下轉型為森林遊憩與文化旅遊地，成為國寶級文化資產。（看完整報導

開箱老照片》台灣首次參與世界地球日活動

第一屆地球日運動在1970年4月22日誕生，直至1990年的地球日活動因為成功推廣資源回收議題，促成1992年聯合國地球高峰會舉行，自此4月22日成為「世界」地球日，也被認為是環保運動的代表性節日。台灣在1990年4月22日正式參與世界地球日活動，當年台北市中正紀念堂舉行「反公害博覽會」及晚會等活動，是台灣第一次和國際環保運動接軌。（看完整報導

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