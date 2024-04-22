開箱老照片》台灣首次參與世界地球日活動

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（中央社網站）1990年（民國79年）4月22日：台北市中正紀念堂舉行「反公害」等活動，是台灣首度參與世界地球日活動。

1970年4月22日，第一屆地球日（Earth Day）運動誕生，直至1990年的地球日活動因為成功推廣資源回收議題，促成1992年聯合國地球高峰會 （Earth Summit）舉行，自此4月22日成為「世界」地球日，也被認為是環保運動的代表性節日。

台灣是在1990年4月22日正式參與世界地球日活動，當年在台北市中正紀念堂舉行「反公害博覽會」及晚會等活動，各個反公害團體用有限的人力、資源喚起人們對地球環境保護的意識，台灣也第一次和國際環保運動接軌。

為響應世界地球日，雕塑家楊英風在1990年創出不銹鋼作品「常新」，以循環帶飾圍繞圓球的構圖，表達地球運行不息的意涵，活動後「常新」由南部建商買走，放置於台南市良美大樓（現台南市國泰世華銀行）前。

想看更多世界地球日的照片，立即到中央社影像空間。1130422