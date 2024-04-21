早安世界》好天氣到今天各地高溫逾30度 明起2鋒面接力全台有雨

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好天氣到今天各地高溫逾30度 22日起2鋒面接力全台有雨

中央氣象署表示，21日各地多雲到晴，高溫可達到30度以上，22日起有2道鋒面接連影響台灣，各地將轉為不穩定的天氣型態。22日中午過後，中部以北、花蓮、宜蘭有局部短暫雷陣雨，23日後西半部有局部較大雨勢，另1波鋒面預計在25日接近，26日跟27日影響台灣，各地都有降雨機率。（看完整報導）

台灣第一人 妮妃雅摘美國變裝秀后冠破亞洲魔咒

台灣變裝皇后妮妃雅19日在美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」中奪冠，成為該節目首位摘冠的台灣參賽者，打破「亞洲魔咒」，並高喊「台灣，這是要送給你的禮物」。28歲的妮妃雅大學時期前往英國倫敦攻讀時裝設計，一腳踏進變裝皇后世界。妮妃雅的每套服裝都是自己親手操刀，她以獨特的黃色與香蕉元素設計風格脫穎而出，展現亞洲文化多樣性。總統蔡英文也特別祝賀妮妃雅勇敢做自己，成為台灣驕傲。（看完整報導）

以色列低調證實空襲伊朗 三方沉默避免衝突升級

以色列官員低調證實，以軍於19日凌晨空襲伊朗，報復伊朗13日對以色列的無人機與飛彈攻擊。伊朗外長艾密拉多拉安表示，仍在調查空襲事件，並淡化該事件與以色列的關聯。美國國務卿布林肯未證實美方是否事先知情，強調美國未參與攻擊。美國、以色列、伊朗三方均保持沉默，避免衝突升級。（看完整報導）

台電總經理王耀庭請辭為供電負責 經濟部：全力慰留

台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，台電總經理王耀庭20日表示將請辭負責。經濟部則表示將全力慰留，並強調這段時間王耀庭帶領台電員工在前線努力，不捨台電陷入政治攻防。（看完整報導）

日本演練「台灣有事」12萬人避難 吃飯居住都成問題

日本政府考量到「台灣有事」，演練把沖繩縣離島居民疏散到九州各縣、山口縣等8個縣，要求各縣政府在今年提出避難計畫。然而近幾次的演習陸續發現問題，由於起降的航班將是平時數倍，是否有充足人員執行安全確認工作也引發質疑。且最多可能要疏散12萬人，除了交通之外，收容地點及食物也成為問題。（看完整報導）

阿聯暴雨釀至少4死 杜拜國際機場逾千航班取消

阿拉伯聯合大公國近日遭暴雨侵襲，已至少4人喪命。路透社報導，這場暴風雨在上週末先侵襲阿曼、造成當地至少20人死亡，隨後在16日肆虐阿拉伯聯合大公國，使該國出現75年來最大降雨量，當地道路淹水，也打亂杜拜國際機場運作，導致上千航班取消。（看完整報導）

蘇建文中職執法33年引退：一路走來很辛苦 但不後悔當裁判

中職資深裁判蘇建文20日舉辦引退儀式，結束33年裁判生涯。蘇建文感謝裁判工作讓他在棒球領域發光發熱，並訓練出膽量，「裁判生涯一路走來很辛苦，但我不後悔選擇這個角色。」引退儀式上，2003年總冠軍賽漏踩壘包「職棒教練打裁判」畫面再度重現，昔日送出一拳的前興農牛隊總教練「威總」陳威成也現身送上花束和擁抱。蘇建文未來將轉換身分協助二軍裁判養成，傳承經驗。（看完整報導）

專訪／楊勇緯曾挫敗迷惘因一句話醒悟 從挑戰者變被人挑戰

柔道好手楊勇緯為台灣締造許多第1次，包括柔道首面奧運銀牌，以及亞運首面金牌，也讓他成為家喻戶曉的「柔道男神」。但其實楊勇緯去年常在比賽第1、2輪出局，陷入前所未有的低潮。那段時間他一直找不到問題出在哪，直到看到一句話：「解決焦慮最好方法就是做就對了」，讓他茅塞頓開。（看完整報導）

專題／雲林鐵工師傅林鈴通無師自通 土庫老街成鐵花窗展場

台灣早期因防盜需求，建築外設鐵窗漸流行，但近年傳統手工鐵窗越趨少見，帶有藝術感的鐵花窗留住匠師們巧手工藝，形成一道特殊風景。82歲雲林縣鐵工師傅林鈴通無師自通，從波浪、花朵到山丘，土庫老街沿路都可見到他的鐵花窗作品，成為老街一大特色。（看完整報導）

英雄聯盟戰隊BYG解散 創辦人丁特：4年砸近5千萬不堪虧損

台灣英雄聯盟電競戰隊Beyond Gaming（BYG）創辦人丁特（薛弘偉）20日宣布，因連年虧損決定解散戰隊。BYG自2021年成立，曾進軍世界大賽，但戰隊連年虧損，4年花了近5千萬，加上市場發展不利、贊助尋求困難，因此決定解散。（看完整報導）

開箱老照片》雷根夫婦關鍵時刻兩度訪台

雷根夫婦曾於1971年在加州州長任內，代表尼克森總統訪台，當時尼克森已派遣國家安全顧問季辛吉訪北京，美方希望透過雷根保證與中華民國的關係不會生變。1978年美中關係正常化是卡特政府主政下的外交政策，當時雷根夫婦4月再度來台，對有風雨飄搖之感的台灣民心，發揮很大的安定作用。（看完整報導）

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