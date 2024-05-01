引進日本品種配種 山葵在阿里山中低海拔成功復育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣111年起執行「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，與農民合作引進日本品種交叉配種，在中低海拔成功復育山葵，目前已種植6分地、株數約4萬株。

嘉義縣政府農業處今天發布新聞稿表示，山葵是阿里山鄉特有作物，過去種植在海拔2000公尺以上國有林地，但農委會（現農業部）以水土保持為由，禁止國有林地栽種後逐漸消失。

縣府民國111年至114年執行「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，與阿里山鄉公所及阿里山社區關懷協會跨域合作，成立有限責任嘉義縣阿里山原住民山葵生產合作社，重啟山葵產業並執行復育。

農業處指出，計畫耗資新台幣2000萬元，興建山葵智能設施溫室2座農場、山葵簡易強固型溫室1座（供水及監視系統）農場，由葵農引進日本品種交叉配種，經多年試驗成功在中低海拔種植山葵；目前社員種植株數約4萬株，種植面積約6分地，估計到年底會增加到5.5萬株，面積約7分地。

山葵生產合作社理事主席安淑美表示，山葵種植2年才能收成，除研磨生吃外，加工品一樣能帶來經濟產值，葉梗可製成貼布、能量飲，新鮮鬚根、梗也能入菜做雞湯，目前正嘗試做山葵冰淇淋。

縣長翁章梁日前到阿里山上的山葵種植地關心復育情形時說，要推廣到部落不涉及危害水土保持的地方種植，讓山葵繼續成為阿里山象徵。

林業及保育署嘉義分署指出，早期為阿里山居民於居住房舍周邊國有地林下栽植山葵供自用，之後逐漸擴展栽植範圍違法占用國有林地，對生態環境造成負面影響；農委會（現農業部）於99年核定「阿里山地區山葵處理執行計畫」及102年「阿里山地區山葵後續處理執行計畫」。

但考量當地民眾生計，嘉義分署採逐年和緩漸進收回山葵濫墾之國有林地，至106年底全數依法公告收回國有林地復育造林。

林業保育署嘉義分署表示，山葵作物生產屬地方農產業，雖非林務局（現林業保育署）主管權責，但考量葵農生計維持，嘉義分署自106年起拜訪嘉義縣政府、阿里山鄉公所、阿里山鄉農會、農糧署等主管單位建立輔導平台提供技術諮詢，並邀集葵農媒合私有土地使用。（編輯：陳仁華）1130501