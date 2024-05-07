花蓮職訓接軌就業 11營建學員投入震後重建

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）花蓮受0403強震影響，許多建築物須拆除、修補，勞動部勞動力發展署北分署今天表示，協助職訓學員接軌就業，已有11名營建職訓學員投入花蓮災後整頓工作，成為生力軍。

勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，今年4月底花蓮地區已辦理5班次營造類相關訓練，為幫助學員訓後接軌就業，北分署攜手訓練單位辦理就業媒合活動，整體就業率超過8成5，其中更有11名結訓學員投入花蓮災後整頓工作，年初結訓的阿漢也是其中之一。

北分署分享，花蓮長大的阿漢，高中畢業後便離開家鄉到台北打拚，年近不惑的阿漢有感於父母年紀漸長，決定返回家鄉就近照顧父母。

北分署表示，回到花蓮面對重返職場難題，阿漢深知一技之長重要性，後來透過朋友告知北分署在花蓮有開辦營造類訓練課程，他認為營造業缺工應會有較多工作機會，因此決定努力從頭開始學技能，報名參加北分署委外辦理的「營造粗雜工技術培訓班」。

北分署指出，在3個月訓練期間，阿漢從最基礎工具認識、測量放樣，到模板組裝、泥作砌磚、砂漿鋪面、粉刷實作，一切從頭學起，阿漢也從一竅不通門外漢變身專業建築營造技術人員。

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北分署表示，與委外訓練單位也在結訓前，安排多家營造業者辦理聯合徵才媒合活動，不少學員現場被錄取，順利「結訓即就業」，阿漢也加入花蓮重建工作，目前上工進行重建拆除工作。

勞動力發展署北分署提供花蓮地區失業民眾最快速就業情報及職業訓練資源，並視需求滾動調整開訓班次，目前有3班次「營建工程實務訓練班」、「砌磚鋪面訓練班」課程受理報名中，下半年持續規劃辦理6班次營造相關課程，歡迎有需求民眾參與。（編輯：陳仁華）1130507