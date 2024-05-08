民團籲解決少子化 擴充公托量能、彈性育嬰假

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）新政府將於520上任，民團今天呼籲新政府應擴充公共托育量能、支持提升居家保母托育的質與量、實施彈性育嬰假等，解決低生育率、低女性勞動參與率問題。

台灣少子化問題嚴重，托育及就業政策催生聯盟今天召開記者會，呼籲總統當選人賴清德跟新政府團隊應平衡工作與生活平衡，促進台灣生育率。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴指出，青年Z世代追求「平衡工作與家庭」，而跨國研究顯示生育率與女性就業率兩者息息相關，也證實驅動生育行為的關鍵因素是「促進工作與家庭結合，避免女性因育兒而受到懲罰，並促進男性育兒」。

托育及就業政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，女性就業率要高、生育率才有可能提升，台灣因教育普及，25歲至29歲女性就業率達到高峰，但隨後遇到生育年齡就一路如土石流般的下滑。

劉毓秀也說，德國原是保守社會，「男主外、女主內劃分清楚」，但德國前總理梅克爾2007年進行改革、與瑞典借鏡，實施包含普及公共托育使母親重返職場，實施符合育兒家庭需求的育嬰假等，終於打破傳統刻板性別角色，成功終結低生育率。

劉毓秀說，呼籲賴清德和新內閣效法梅克爾，實施普及公共托育服務及彈性育嬰假，並在此基礎工程上，研議並訂定具體辦法促使企業留住30歲至64歲女性勞動力，包括育兒女性與成熟優質的中高齡女性。

全國教保產業工會理事陳惠菁指出，賴清德擔任行政院長時曾推動準公共政策，目前有全國47%幼兒園加入，但這只是濫用公共名義的現金補助政策，從教保資訊網來看，六都的準公共違規率高達34%，違規項目包含師生比不符、超收、巧立名目等，讓原本立意良善的政策失焦。

陳惠菁說，準公共政策作為過渡期政策應設有停損點，新政府應以中央預算擴增公共化幼兒園，力爭四年內公私比達五比五，最終目標達七比三，唯有廣設公共化幼兒園才能翻轉公私比例，讓家長送托免抽籤。

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彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣說，彭婉如基金會承接的7處居家托育服務中心統計顯示，每個月每個中心都會接到57件新案，而如今台灣保母人力無法回應民眾需求，希望新政府可以正視送托困境。

李庭欣說，政府應以中央預算提升居家保母托育的質與量、支應居托中心人事及業務費，由中央統籌修訂並落實「訪視指引」及「業務處理原則」，以利結合政府與居托中心合力排除托育危機，並於四年內招募1萬2000名保母新生力，才能讓家長找到好保母。（編輯：李亨山）1130508