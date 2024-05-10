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吳德榮：各地晴朗穩定留意高溫 12日鋒面接近轉雨

2024/5/10 09:00（5/10 09:11 更新）
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圖為高雄駁二藝術特區周邊民眾撐傘、舉起手遮擋豔陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北10日電）氣象專家吳德榮指出，今天各地晴朗穩定，中南部山區午後有短暫陣雨，白天北部舒適微熱、南部偏熱，預計12日鋒面接近，天氣轉趨不穩定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天大陸高壓挾乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。

吳德榮指出，明天高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

他表示，最新模式模擬顯示，12日鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；13日鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨、再好轉為多雲，應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」。

吳德榮說，14至16日鋒面南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，各地多雲時晴，午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率；14日到15日鋒後有涼空氣，白天舒適至偏熱，早晚很涼，16日氣溫升。

他指出，美國（GEFS）模式持續模擬，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象，其他各國模式也有類似的調整，應繼續觀察。（編輯：戴光育）1130510

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