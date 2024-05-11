國際護師節 員榮醫療體系護理人員最多加薪8%

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）5月12日是國際護師節，員榮醫療體系總院長張克士昨天到院內頒獎肯定護理師、照服員及護佐等共351人，並宣布全院員工加薪，其中護理人員調薪幅度介於6%至8%。

員榮醫院新聞稿指出，張克士昨天到院內門診、護理站致贈禮物給護理師、照服員及護佐等共351人，感謝他們平時付出與辛勞。

從事護理工作長達38年的吳淑屏說，感謝醫院與總院長栽培，鼓勵她從護佐進修，如今才能擔任護理師，自己的人生有一半時間都在員榮醫院奉獻給病患。

張克士表示，員榮醫療體系今年全面為員工加薪，其中護理人員調薪幅度介於6%至8%。5月有勞動節、母親節、護師節，因此每年5月都會舉辦感恩餐會感謝員工，除了所有員工可領到獎金與獎品，模範護理師另有新台幣5000元獎金和獎座。

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此外，為同時感謝辛苦的媽媽，母親節會發放3萬元起跳的生育津貼，另有托育津貼、子女獎學金等福利，今年有同仁領到4萬元、過去也有同仁生第6胎領到10萬元的生育補助。

張克士說，近年員榮體系不斷導入各種智慧科技，期減輕護理人員負擔、提升病人安全並改善醫病流程，也獲得SNQ國家品質標章認證肯定。期盼與全體同仁攜手努力，一起營造一個安全、友善與幸福的醫護殿堂。（編輯：孫承武）1130511