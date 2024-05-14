醫：睡眠呼吸中止症影響生活健康 別輕忽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北14日電）55歲工廠老闆日前急性心肌梗塞，緊急手術撿回一條命，住院被護理師發現睡覺打呼大聲、暫停呼吸、掉血氧，轉診罹重度阻塞性睡眠呼吸中止症，經治療全身血管硬度，才得以改善。

醫師指出，阻塞性睡眠呼吸中止症跟心血管疾病有很大的關連性，容易造成粥狀動脈硬化及增加急性心肌缺血的風險。專長是治療睡眠呼吸困難及打鼾的林口長庚胸腔內科主治醫師莊立邦近日透過新聞稿分享，這名55歲工廠老闆，就是他的病患，由心臟科醫師轉診收治。

睡眠呼吸中止症造成上呼吸道暫時塌陷，經歷反覆呼吸中斷，身體長期缺氧會增加發炎反應，使血管內膜增厚，導致血管阻塞，血液無法流通，再加上夜間因呼吸中斷驚醒數百次，阻礙進入修復性深度睡眠，陷入惡性循環，若發生在心臟恐引起心絞痛、心肌梗塞等問題。

莊立邦說，身體缺氧造成的傷害是全身性、不僅是心臟。以負責運送氧氣的動脈為例，如阻塞處發生在頸動脈就會造成腦部缺血引起中風、發生在胸主動脈瘤及腹主動脈瘤若破裂大量出血，患者恐面臨死亡風險；周邊動脈阻塞，則會導致下肢缺血，產生間歇性跛行，甚至需要截肢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

即使心臟裝完支架，仍有再堵塞風險。莊立邦提醒，心臟病患有慢性疲勞、日間嗜睡、夜尿、打呼等症狀，可進行睡眠檢查，了解自身睡眠呼吸中止症風險，及早發現、及早治療。若已確定有睡眠呼吸中止症，務必積極接受治療、避免憾事發生。

睡眠呼吸中止症治療方式非常多，包含手術治療、減重、姿勢治療等，還有防止舌頭堵塞呼吸道的口腔矯正器，及提供持續性正壓力氣流，使呼吸道維持暢通的正壓呼吸器，曾於醫院多年執業的技師洪曉菁說，民眾若擔心正壓呼吸器不適感，可實際體驗再選擇適合儀器。（編輯：李亨山）1130514

莊立邦 打鼾噪音強如車流聲 醫籲勿輕忽睡眠困擾害健康