早安世界》台積電航運衝鋒 台股漲148點收20857點創新高
台積電航運衝鋒 台股漲148點收20857點創新高
台股13日早盤衝高224點，突破前波20883.69點高點，再創歷史新高；儘管金融、重電股下挫，千金股剩「12千金」，加權指數終場仍上漲148.87點，收在20857.71點，創歷史收盤新高。其中台積電勁揚2.12%居功厥偉，貨運三雄助攻扮要角，長榮、台積電分居個股成交值前2大，陽明成交量近27.9萬張居首位。外資買超個股前2大標的則為陽明和台積電，且已連2日買超台積電。（看完整報導）
內政部助租屋族護權益 免費租屋法律諮詢8月上路
內政部長林右昌13日說，目前平均每年約有2400件租賃糾紛案件，其中約4成透過鄉鎮市區公所調解、消費爭議調解等訴訟外管道解決。但考量弱勢房客面臨租屋糾紛時，常因難以負擔訴訟成本卻步，將與法律扶助基金會簽約合作，規劃8月開辦住宅租賃免費法律諮詢，以及申請租金補貼的弱勢租屋民眾，在訴訟時的法律文件撰擬等服務，助租屋族維護自身合法權益。（看完整報導）
總統授勳賴清德陳建仁等13政務人員 感謝共同打造更好國家
總統蔡英文520將卸任，13日頒授副總統賴清德等共13位政務人員勳章，感謝一起留下了世界的台灣。她特別感謝賴副總統，一起在路上為國家發展打下重要基礎，且賴清德對國家的願景及對人民的使命，相信將會對台灣帶來更多進步與改變。蔡總統也謝謝每一位台灣人，在這條改革路上，都秉持著讓台灣更好的信念，就能夠讓對立轉變為團結，共同為台灣的改變，感到自信與光榮。（看完整報導）
鋒面逐漸遠離降雨趨緩 今東北季風影響各地偏涼
氣象署13日表示，影響台灣的鋒面逐漸遠離，乾空氣南下，至14日水氣減少、降雨趨緩，但受東北季風影響各地偏涼，14日白天太陽露臉，溫度回升，西半部日夜溫差較大。氣象署指出，15日東北季風減弱，各地早晚天氣仍涼，為多雲到晴天氣，東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區局部短暫雷陣雨。16日天氣類似，東北季風稍增強。（看完整報導）
立陶宛大選首輪投票無人過半 現任總統總理26日第2輪決選
立陶宛大選首輪結果出爐，現任總統瑙塞達以46%得票率領先，而總理席莫尼特拿下16%選票。這次選舉投票率超過59%，創1997年總統大選以來最高紀錄。但由於無人得票過半，瑙塞達與席莫尼特26日將舉行第2輪決選。瑙塞達選前拋出「駐立陶宛台灣代表處」有更名必要，引發關切。（看完整報導）
加泰隆尼亞選舉獨派勢力衰弱 西班牙總理策略奏效
西班牙東北部富裕的加泰隆尼亞地區12日舉行議會選舉，加泰隆尼亞社會黨在總席次135席中囊括42席，位居第一；走強硬獨派路線的全力為加泰隆尼亞黨則拿下35席，屈居第二。根據選舉結果，獨派在加泰隆尼亞的統治看來面臨存亡威脅。另一方面，也證明西班牙總理桑傑士為了與鬧獨立的加泰隆尼亞關係正常化，所採取連串引發爭議的行動奏效。（看完整報導）
菲律賓控中國疑在南海填海造陸 距菲領土僅71海里
菲律賓海岸防衛隊官員13日說，北京疑在南海仙賓礁傾倒碎珊瑚填海造島，距菲律賓巴拉旺省僅71海里，令人憂心。仁愛暗沙位於美濟礁和仙賓礁之間，而中國已在美濟礁建立海軍基地，若中國成功填海造陸，屆時仁愛暗沙將被2個中國海軍基地包圍。因此菲方計劃部署大型海巡艦監控，防止中國繼續填海造陸。對於菲方的指控，中國則回應「毫無根據，純屬造謠」。（看完整報導）
泰國首季61人中暑亡 專家：曼谷極端酷熱天氣每年增至80天
泰國今年第1季已有61人因為極端高溫而中暑身亡，其中33人位於泰國東北部。泰國官方指出，這些中暑身亡者都是處於就業年齡的人士以及年長者，多數是工人和農夫。氣候專家則表示，因為氣候變遷，曼谷極端酷熱的天氣將從每年17天增加到80天。（看完整報導）
夏月電價6月實施 台電：家庭單月破千元主因用電增加
夏月電價6月1日啟動，台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度、月電費為新台幣1023元，較非夏季電費增加430元，但增加的電費中有7成是因用電量增加，僅3成才是受夏月電價影響，全年電費維持不變。另外，2.5萬戶、占全台用電量逾6成的高壓、特高壓用戶，將在5月16日進入夏月電價期，但非夏月電價隨之下降，台電表示，不會加重全年電費負擔。（看完整報導）
中職明星賽不怕下雨 7月20、21日在台北大巨蛋
中華職棒明星賽先前因一開始與商業活動檔期撞期，一度可能無法在台北大巨蛋舉行明星賽，13日宣布確定7月20、21日將在大巨蛋舉行，由世界12強棒球賽台灣隊與球迷票選出的明星隊交手。會長蔡其昌表示，首波售票單場最多先抓3萬人以內，將再視情況評估是否加開。球迷票選則將於14日中午12時展開，球迷每天可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選。（看完整報導）
開箱老照片》國民母親盧碧雲
提起資深藝人盧碧雲，最讓人記憶深刻的是她在中視剛開播時主演的連續劇親情大戲「母親」。因為「母親」的成功，令觀眾每每聽到尤雅演唱的主題曲「母親，母親，我愛妳……」，就會不由自主的想起劇中盧碧雲的溫煦笑容，盧碧雲從此也以「國民母親」的形象享譽影壇。（看完整報導）
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- 早安世界》台積電航運衝鋒 台股漲148點收20857點創新高2024/05/14 07:11
- 2024/05/14 07:00
- 2024/05/13 07:07
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