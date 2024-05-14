美共和黨國會議員致函華府市長 籲與台北成為姐妹市

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（中央社記者石秀娟華盛頓13日專電）4名美國共和黨籍參眾議員今天致函華府市長鮑賽，呼籲華府與台北市成為姐妹市，傳遞美國與誰做朋友不容中共置喙的訊息，也告訴國際社會「台灣不孤單」，在台灣關係法45週年之際極有意義。

這封公開信寫道，「我們的台灣朋友在國際舞台上往往被孤立」，如果台北與美國首都、自由世界的代表簽署協議，「將向國際社會表明，台灣不孤單」。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會今天發布新聞稿指出，該委員會主席、共和黨籍穆勒納爾（John Moolenaar）與同黨眾議員巴爾（Andy Barr）、參議員盧比歐（Marco Rubio）、參議員芮基茲（Pete Ricketts）致函鮑賽（Muriel Bowser），要求華府與台北建立姐妹市關係。

新聞稿指出，儘管中共有許多虐待人權紀錄，華府自1984年起即與北京締結為姐妹市。上個月是美國的台灣關係法立法45週年紀念，若華府與台北成為姐妹市，將對美台文化交流、人與人往來發出強烈訊息，極具象徵意義。

4名國會議員在公開信指出，美國國會和華府長期以來領導美台關係走向，而華府大都會地區也是全美台裔人口最多的地區之一。許多台美人高度參與社區活動，例如每年農曆新年的遊行，台美人都扮演重要角色。

公開信指出，華府與台北締結姐妹市看似很小的一步，卻是很有象徵性的，這展現美國人民，特別是華府，與台灣人民「肩並肩站在一起」，也發出一個明確訊息：「我們不會讓中國共產黨來指定我們的朋友」。

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他們說，雖然國際社會有人會反對這個建議，但「美國不應讓言語威脅、譴責來決定我們的行動」，否則只會讓這些人以為恐嚇是有效工具。

4名國會議員指出，美國與台灣的關係從未像今天這樣緊密，他們對此感到自豪，也相信美台關係在未來幾年將繼續增強。締結姐妹市代表雙方重要、具象徵意義的夥伴關係，也代表兩個社群在社會與文化方面的連結。（編輯：何宏儒）1131214