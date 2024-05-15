我是海外特派員培訓營中區5/18登場 名額有限報名從速

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

涉己新聞

（中央社台北15日電）中央社舉辦的第7屆「我是海外特派員」培訓營中區場，將於18日登場，課程豐富多元。因名額有限，請大專院校同學把握最後報名時機，參加完培訓營，有機會出國免費實習1個月，拓展個人國際視野。

中央通訊社今年適逢100週年，「我是海外特派員」計畫作為百年社慶活動重要的一環，特別以「AI世代媒體識讀」、「淨零碳排邁向永續」、「擴增海外實習名額」作為主軸，邀請業界各具專長的講師，帶領同學探討AI與新聞工作者之間的合作與競爭，以及面對環境、永續、淨零排放等議題。

7年來，中央社走遍全台大專院校，接觸超過1萬5000名學生，辦理150場全台校園巡迴新聞講座、北中南培訓營更是累積超過1500名學員，並送出15名同學到海外實習。中央社社長曾嬿卿在4日主持北區場開幕典禮時，期勉參與學員共同關心國際情勢，深入探索國際議題，同時認識媒體識讀的重要性。

中區精彩課程將由中央社副社長陳正杰以「國際情勢及AI時代新聞編譯」為題開啟一天的活動。兩天課程涵蓋媒體素養、採訪實務、影音新聞技巧、外媒觀點，以及由聯合報系永續工作室總監梁玉芳分享「當氣候變遷就在窗外」；人工智慧科技基金會執行長暨IC之音主持人温怡玲探討「AI與新聞工作者的合作與競爭」；天下雜誌編輯顧問黃哲斌帶領學員一同發想「多元樣貌，開展媒體新未來」。

值得一提的是「模擬記者會」活動，學生們將向企業代表提問，最後再撰寫新聞稿及製作影音新聞，完成個人報導競賽作業。

兩天活動緊湊充實，絕對讓學員滿載而歸。中區場次將於5月18日至19日在中華電信學院台中所（台中市南屯區黎明路二段658號）舉行，歡迎有興趣的大專院校學生踴躍報名參加。

另外，南區場次將於6月1日至2日在中華電信學院高雄所（高雄市仁武區里仁勇路400號）舉辦。詳情請見活動官網或可至臉書粉絲團「我是海外特派員」查詢。

第7屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、兆豐銀行文教基金會與昇恆昌股份有限公司贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。1130515