忠義基金會園遊會 浩角翔起帶動唱籲關注失依兒少

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）忠義基金會今天在台北花博公園舉辦園遊會，藝人浩角翔起帶動唱公益單曲「家點愛」，盼大眾能更關注失依兒少，而公益單曲數位發行所得也將投入失依兒少安置工作。

忠義基金會服務0至18歲失依兒少超過72年，也是國內少有收容0至3歲嬰幼兒的專業安置家園，已經陪伴超過7500名弱勢兒童或少年長大成人，並幫助650名以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。

為了守護失依兒少，忠義基金會今天在台北花博公園舉辦園遊會，邀請藝人浩角翔起帶領民眾唱跳忠義基金會2024公益單曲「家點愛」，呼籲大眾多以行動為自己的家付出愛，並關注社會角落的失依兒。

忠義基金會表示，公益歌曲「家點愛」為知名音樂人彭柏邑、HRC舞蹈工作室老師石曜彰受忠義基金會委託創作，原創詞曲與舞蹈都融入如何讓家庭更溫暖的重要元素，包含愛、傾聽、同理、學習與陪伴。

對於近期兒少不當對待新聞事件發生，浩角翔起說，日常花時間跟孩子建立關係，孩子都會主動分享生活點滴，彼此信任的家庭關係是防禦兒少受到外界傷害的最佳保護，也希望大眾能感染歌曲氛圍，相信自己有能力超越困難付出愛，為家庭與社會帶來改變。

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忠義基金會表示，今天園遊會是企業慧榮科技與忠義基金會第10度攜手，號召超過180家台灣中小企業與超過400名志工朋友連年互相串聯力挺，透過認攤、捐物或志願服務響應義賣，並將當日所得投入「蒲公英寶寶助養計畫」，蒲公英寶寶助養計畫須各界支持。

忠義基金會也說，期待失依兒需要長期穩定的生活支持被看見，公益歌曲「家點愛」即日起在各大串流平台都可下載聆賞，數位發行所得將投入失依兒少安置工作。（編輯：陳政偉）1130525