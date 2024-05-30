大專女培營報名開跑 6大面向課程提升領導力

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（中央社記者許秩維台北30日電）為強化大專女學生領導知能，教育部青年署推動大專女學生領導力培訓計畫，今年將於暑期辦理3場培力營隊，透過6大面向課程提升領導力，即日起開放報名。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為培育具潛力的大專女學生，增進社會參與、職場領導的決策力，青年署辦理大專女學生領導力培訓計畫，邀當代女性領導者典範分享經歷與經驗，期盼破除性別刻板框架，助學生發揮潛能。

113年大專女學生領導力培訓計畫將於7至8月分別於高雄、台中、台北舉辦3天2夜女培營，活動全程免費，自即日起至6月10日受理線上報名。

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青年署提到，今年培訓計畫以「耀眼女生 女力正青（Being Dazzling）」為號召，透過「領導力」、「永續力」、「公關力」、「情商力」、「性別意識」及「人生設計」等6大課程面向，協助大專女學生拓展視野與提升領導能力。

女培營規劃邀請各領域專家及女性領導者典範，帶領學員探索潛能、認識自我領導特質；「對談沙龍」則邀請非典型職業的典範女性分享職場經驗，破除刻板印象；今年還安排參訪非典型職業女性領導的企業，分享如何善用女性特質，為企業帶來新願景及成長，希望啟發學員，找到人生方向。（編輯：李亨山）1130530