中央社海外特派員培訓營南區6/1登場 搶占最後名額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

涉己新聞

（中央社台北27日電）中央社第7屆「我是海外特派員」培訓營南區場將於6月1日登場，培訓營邀請新聞工作者專業授課，開拓國際視野，完訓後有機會免費出國實習，體驗特派員實戰經歷。有興趣的大專院校學生，仍有機會把握最後關頭報名參加。

中央社於2018年首辦「我是海外特派員」活動成為媒體創舉。7年來，走遍全台大專院校接觸超過1萬5000名學生，辦理150場全台校園巡迴新聞講座、北中南培訓營更累積超過1500名學員參與，並已送出15名同學到海外實習擔任小特派，讓有志進入媒體環境的青年學子，成為新聞工作起步的墊腳石。

今年適逢中央社100週年，「我是海外特派員」也成為百年社慶活動中重要的一環，特別以「AI世代媒體識讀」、「淨零碳排邁向永續」、「擴增海外實習名額」作為主軸，邀請第一線業界優秀人士擔任講師，帶領同學探討AI對新聞工作的影響與應用，以及媒體面對環境永續、淨零排放等普世議題。

南區精彩課程將由中央社副社長陳正杰以「國際情勢及AI時代新聞編譯」為題，為培訓營開啟重點媒體話題；中央社副主任編譯何宏儒、影音中心主任蘇聖斌，帶領學員體認新聞採訪實務、影音新聞技巧。課程中特別規劃「模擬記者會」，讓學生們學習擔任第一線記者向企業代表提問，最後再撰寫新聞稿及製作影音新聞，在培訓過程中完成個人報導競賽作業。

此外也邀請多名優秀媒體工作者，共同為培訓課程專業加分。紐約時報駐台記者張簡如閔分享外媒的國際觀點；三立節目製作人汪倩如從影音新聞分析專題報導的本質、發想與企劃；聯合報系永續工作室總監梁玉芳分享氣候變遷下媒體永續議題；人工智慧科技基金會執行長温怡玲探討AI與新聞工作者的合作與競爭；天下雜誌編輯顧問黃哲斌帶領學員一同探索多元樣貌的媒體新未來。

第7屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，中華電信、第一商業銀行、兆豐銀行文教基金會與昇恆昌共同贊助支持，期盼讓更多青年學子擴展國際視野、提升新聞媒體素養，在人生旅程中持續朝著新聞媒體夢想展翅高飛。

南區兩天培訓營將於6月1日至2日在中華電信學院高雄所（高雄市仁武區里仁勇路400號）舉辦，課程緊湊而充實，絕對讓學員們滿載而歸。趕快把握今年度最後機會即將額滿，活動全程免費，歡迎有興趣的大專院校學生踴躍報名參加，詳情請見官方網站或可至臉書粉絲團「我是海外特派員」查詢。1130527