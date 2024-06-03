國產雞蛋檢出違規動物用藥 2畜牧場各挨罰3萬

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）食藥署今天公布3到4月份禽畜水產品藥物殘留檢測結果，抽樣檢驗585件，其中5件動物用藥違規，包含來自彰化2個畜牧場的國產雞蛋，發現2種不得檢出的動物用藥，各遭裁處新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署民國113年3到4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留，包含進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所。食藥署副署長林金富今天告訴媒體，動物用藥殘留抽樣檢驗585件，其中5件檢出動物用藥殘留與規定不符。

來自彰化縣瑞成畜牧場的國產雞蛋（紅）就在這次違規名單，在不得檢出的氟甲磺氯黴素（Florfenicol），被驗出0.010ppm，氟甲磺氯黴素為人工合成抗生素，使用過量可能對消化系統有影響，彰化縣政府根據違反動物用藥品管理法第32條，依同法第40條之2裁處3萬元。

同樣是彰化縣的永裕畜牧場國產雞蛋，在不得檢出的乃卡巴精（Nicarbazin）項目，被檢出0.009ppm，乃卡巴精是一種抗菌劑，未核准使用於蛋雞，可添加於肉雞，但上市前必須遵守5天停藥期，高劑量可能傷害腎臟，彰化縣政府已裁處3萬元。

彰化縣的永裕畜牧場國產雞蛋檢出乃卡巴精。（食藥署提供）

來自南投縣的國產高原火山烏骨雞切塊，在殘留容許量0.05ppm的三甲氧芐氨嘧啶（Trimethoprim）被驗出0.08ppm，遭開罰3萬元；雲林縣國產烏骨雞則在殘留容許量0.1ppm的脫氧羥四環黴素（Doxycycline）、氟甲磺氯黴素（Florfenicol）及其代謝物各驗出1.3ppm及0.4ppm，遭裁處3萬元。

另外，冠緯食品有限公司自中國進口的蝦仁，則在不得驗出的恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin）項目，被檢出0.03ppm，高雄市政府根據違反食品安全衛生管理法第15條，依同法第44條裁處12萬元。

針對農藥殘留總計檢驗214件，均與規定相符。林金富提醒，食品業者對於販售禽畜水產品，應保留進貨證明文件5年，以利追溯來源。建議消費者避免購買來源不明禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好商家，保障消費權益。（編輯：張雅淨）1130603

（食藥署提供）

（食藥署提供）