傳人力荒掀關床潮 衛福部：總病床與護理數雙增

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北3日電）外傳護理人力缺掀起「關床潮」，衛福部公布最新數據，醫院總病床數與護理人員雙增，人力以醫學中心最多；醫院端指出，今年上半年離職潮止血，招募新血是下一步挑戰。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁接受中央社記者電訪說明，依他的觀察，護理人力在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後出現出走潮，去年下半年是各大醫院關床高峰，新光醫院去年10月關床情況最為嚴重。

洪子仁說，隨各界重視，去年底起各大公私立醫院相繼為護理加薪，加上政府推動夜班獎勵津貼、三班護病比等政策，都鼓舞護理人員繼續留任，因此今年上半年離職潮沒有進一步擴大跡象。不過6月畢業季將至，能否招到新血將是重點，盼衛福部能儘快推出前部長薛瑞元承諾的白班繁重加給，扭轉護理職場氛圍。

據醫事管理系統資料，截至今年5月總執登護理人員18萬9640人，較4月增237人，比去年同期增3592人，醫院護理人員11萬9569人，與去年同期相比增加809人；全國醫院總病床數14萬1155床，分別為急性一般病床8萬4133床、特殊病床5萬7022床，比去年5月同期增加1879床。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳今天接受媒體聯訪時表示，今年起要求地方衛生單位動態監測，當醫療機構醫事人力異動，應同步監控醫院病床數是否連動受到影響，避免醫院病床數統計與實際運作出現落差，不論是最新動態監測或地方衛生單位回報，皆無巨大關床潮。

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蔡淑鳳說，以今年1至4月統計與衛生單位回報，並無出現外傳醫療機構關床率高達3成，僅6家醫療機構小幅調整床數，分別為1家醫學中心減6床、5家地區醫院減少20床以下，關床占比數不可能達3成，甚至連1成都不到，「這不代表真的沒問題，我們會實際深入了解」。

蔡淑鳳表示，醫學中心護理人力增加最多，區域醫院護理增加確實相對困難。據112年調查結果，護病比越高，離職率越高，負擔越重，護理人員越容易流失，職場給予適當負擔，同步啟動三班輪值夜班護理人員直接獎勵，盼改善醫療環境，人才留得住。（編輯：李淑華）1130603