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振興觀光 在台日本人組團花蓮旅遊

2024/6/8 12:32（6/8 12:46 更新）
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4月3日地震嚴重衝擊花蓮觀光，由在台日本人組成的「在台日本人花蓮應援團」8日到訪花蓮，力挺花蓮觀光產業。中央社記者張祈攝 113年6月8日
4月3日地震嚴重衝擊花蓮觀光，由在台日本人組成的「在台日本人花蓮應援團」8日到訪花蓮，力挺花蓮觀光產業。中央社記者張祈攝 113年6月8日
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）「0403」地震衝擊花蓮觀光，由在台日本人組成的「在台日本人花蓮應援團」今天到訪花蓮，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之也自費參加，他說，用實際行動為花蓮加油。

強震後花蓮旅遊人潮大幅減少，在台日本人花蓮聲援團今天起到花蓮展開2天1夜旅遊，還自製加油旗幟，在各景點拉起布條、搖小旗幟，用具體行動傳達對台灣的關懷及對花蓮的支持。

片山和之接受媒體聯訪指出，參加人數約40人，有住在台北的日本人及部分台灣人，會將行程分享在臉書等社群網站，向日本民眾宣傳，希望讓更多日本人到花蓮玩。

片山和之說，第一次到花蓮心情很激動，很期待搭船賞鯨、原住民族活動及參訪日治時代建物，對花蓮的第一印象是環境好，從台北搭火車2小時多就到了，方便又舒服，鼓勵大家來玩。

「在台日本人花蓮應援團」上午抵達花蓮，第一天行程為賞鯨體驗、馬拉桑獵人學校、太平洋食府及東大門夜市；明天行程為重慶市場、松園別館及芳村海鮮餐廳等。

賞鯨業者邱錫棟說，往年端午連假幾乎班班客滿，這次受地震影響只剩3成左右，感謝日本在台協會特別到訪，花蓮大部分景觀區都正常開放、海岸線依舊美麗，希望遊客重拾信心到花蓮走走。（編輯：孫承武）1130608

由在台日本人組成的「在台日本人花蓮應援團」8日上午前往花蓮，首站行程是出海賞鯨。中央社記者張祈攝 113年6月8日
由在台日本人組成的「在台日本人花蓮應援團」8日上午前往花蓮，首站行程是出海賞鯨。中央社記者張祈攝 113年6月8日
#日本台灣交流協會
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#花蓮縣
#片山和之
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