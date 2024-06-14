早安世界》登時代雜誌封面 賴總統：團結確保主權不被侵犯
登時代雜誌封面 賴總統：團結確保主權不被侵犯
總統賴清德日前接受時代雜誌專訪，專訪內容13日刊出，並以賴總統為本期封面人物。賴總統指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯。他強調，不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。黨政幕僚說，這是賴總統當選後，首次接受國內外媒體專訪。（看完整報導）
央行重手打炒房 六都、新竹縣市第2戶房貸成數降至6成
中央銀行13日在第2季理監事會上決定不調整利率，但祭出第6波選擇性信用管制，將六都、新竹縣市第2戶房貸成數降至6成，並調升存款準備率。在開會之前，內政部罕見以新聞稿強調若央行升息，不建議再加碼補貼利息，以避免非自住需求湧入房市。政府表示將落實新青安貸後管理，幫助年輕人購入自住房屋，並強調政策不受外界影響。金管會列不動產授信風險控管為金檢重點，公股行庫將討論應對機制。（看完整報導）
國會職權修法覆議案 立院19及20日邀卓榮泰報告、21日記名表決
立法院朝野黨團13日討論國會職權修法覆議案相關事宜，朝野達成共識，將於6月19日及20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰說明，各黨團推派代表詢答，並於6月21日院會進行記名投票表決。行政院發言人陳世凱回應，卓榮泰會配合，也盼覆議能得到立法院的正面回應、好的結果。（看完整報導）
國軍取消傳統刺槍術 改為槍械格鬥更符合實戰
國防部長顧立雄日前表示，將取消傳統刺槍術。國防部13日指出，國軍訓練以實戰化為考量，會將傳統刺槍術調整為更符合實戰的槍械格鬥，也就是就是個人的配賦武器，包含槍枝和刀械，在受到敵人威脅時，第一時間可以予以反制，包含近身搏鬥、武裝壓制等，可以大大提升戰場存活率，相關規劃正由陸軍步訓部研議中，奉核後馬上推廣給全軍執行。（看完整報導）
大學申請入學1.1萬缺額銘傳文化淡江最多 台清交成都破百
113學年大學申請入學管道統一分發結果公布，今年有1萬1671個缺額，台大等頂尖大學缺額也破百，缺額前3多的都是北部的老牌私校。大學甄選入學委員會總幹事黃俊儒表示，近年AI跟資通訊產業很熱門，台成清交等校的電機系幾乎都滿招。今年各校申請入學名額使用率普遍有提升，僅少數是下降，以非理工科系為主的學校受到的挑戰較大。（看完整報導）
雞蛋產地價創2年新低 全聯家樂福愛買美廉社盒裝蛋最多降8元
雞蛋買氣續低迷，近日產地價再降新台幣3元。因應近期蛋價調整，量販、超市雞蛋紛紛降價，全聯盒裝平價蛋今起從50元調降為47元；家樂福平價洗選蛋10入價格也調降5至8元，調整後價格介於47元至55元。超商部分，7-ELEVEN茶葉蛋維持每顆10元，OK超商門市單顆茶葉蛋13元，萊爾富則不定期推出蛋品優惠。（看完整報導）
中國勢力滲透台灣網紅圈邀免費旅遊拍片 媒合平台封鎖政治內容
YouTuber波特王12日指出，中國近日邀請台灣網紅到中國免費旅遊拍片，根本是想文化統戰台灣。中國勢力滲透進入台灣網紅圈，除邀請網紅免費到中國旅遊拍片之外，廣告業主與網紅的媒合平台也具中資背景，談論政治的「反共網紅頻道」在該平台不予顯示，未來在該平台進一步壯大後，恐將導致台灣創作者自我審查、不願表態挺台。（看完整報導）
阿根廷經改方案國會過一關 場外示威與警激烈衝突
阿根廷總統米雷伊提出的經濟改革方案12日在參議院經過激烈辯論後，以微弱優勢初步過關。國會外爆發警方與示威群眾的激烈衝突，警方使用催淚瓦斯和水砲驅散抗議經改方案的民眾。法案旨在透過國有企業民營化和提供企業獎勵措施促進投資，但引發部分民眾擔憂可能加劇失業率和物價上漲。衝突中有人受傷，數十人被捕。法案將送回眾議院進行最終表決。（看完整報導）
亞馬遜部落闢謠未上網沉迷A片 紐時後續報導澄清始末
「紐約時報」近日一篇報導提及亞馬遜部落接觸網路的弊病，但在全球媒體轉載後卻變成「馬魯博人對A片成癮」。部落領袖出面闢謠相關報導子虛烏有，認為媒體這種誤導性標題可能對部落的形象造成難以逆轉的傷害。紐時也做出後續報導，澄清未暗示部落年輕人因網路沉迷A片，僅描述長輩憂心科技對傳統文化造成衝擊。（看完整報導）
NBA總冠軍賽塞爾蒂克3連勝聽牌 塔特姆布朗合轟61分擊退獨行俠
NBA塞爾蒂克12日在塔特姆、布朗分別攻下31分、30分的聯手帶領下，擋住獨行俠強力反撲，終場以106比99勝出，在7戰4勝制的總冠軍賽拿下3連勝聽牌。兩隊接下來將於台灣時間15日在獨行俠主場進行總冠軍賽第4戰，塞爾蒂克最快可於當天封王。塞爾蒂克上一次奪冠是在2007-08年球季，他們隊史曾獲17座總冠軍，與洛杉磯湖人並列第1，本季若能封王，將締造NBA新猷。（看完整報導）
開箱老照片》華航啟用波音747客機
波音747是民航界最早的廣體客機，4具發動機加上機身前半段雙層設計，可載400多名旅客，上層座椅旁寬敞的空間設計成置物箱，頗受商務人士喜愛。在空中巴士A380問世之前，波音747是唯一的巨無霸飛機。1975年6月14日中華航空公司為啟用波音747客機，在台北國際機場舉行茶會招待各界參觀客機。（看完整報導）
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- 早安世界》登時代雜誌封面 賴總統：團結確保主權不被侵犯2024/06/14 07:19
- 2024/06/13 07:13
- 2024/06/12 07:24
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