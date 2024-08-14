國環院與氣象署簽署MOU 精進氣候變遷調適

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（中央社記者張雄風台北14日電）國環院與氣象署今天簽署合作備忘錄（MOU），預計民國115年至118年推動智能科學平台的建構、風險評估的建構等，連結各部會精進氣候變遷的防災、調適、減緩工作。

環境部國家環境研究院今天與交通部中央氣象署簽署合作備忘錄，未來將有效運用雙方科學研究資源，進行科技研發及推廣合作，增加國內氣候變遷因應能力。

國環院長劉宗勇表示，氣候變遷及調適是現在的重點，也是很重要的挑戰，可能產生很多環境課題、衝擊，沒有一個單一部會能夠獨立面對，因此需通力合作；氣象署在氣象的專業上、氣候變遷的議題上有很大功能，希望未來能分享資源。

劉宗勇指出，防災、調適、減緩要三合一，接下來要做的就是環境部與其他各部會進行調適相關的科研工作，預計115年至118年會推行包含智能科學平台的建構、風險評估的建構等，如氣候變遷溫度上升後水質變化、空氣品質變化等內容。

氣象署長程家平表示，氣象領域、環境及科研領域都需要結合，氣象署掌握氣象資訊，也需要協助政府、社會去了解大氣的自然狀態，對大家產生什麼風險，並協助各單位運用這些資料。

程家平指出，氣象署近期更啟用第6代高速電腦，藉由與國環院合作，結合國內外產業及學研界，積極運用先進的資料科學技術及電腦算力資源，共同開發應用在氣候變遷風險評估的數位孿生系統。

程家平表示，雙方合作協議的簽署更能連結氣象署在氣候領域上的歷史資料與跨領域應用服務經驗，共同在氣候變遷、環境治理、污染防制等議題精進。

國環院表示，與氣象署等相關部會，正積極規劃氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合計畫，透過氣候調適研究與服務平台建置合作，進一步共同建立氣候服務協作平台機制，提供氣候科學資訊服務更貼近使用者的落地應用，作為國家氣候調適策略的科學依據。（編輯：張雅淨）1130814