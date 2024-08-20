早安世界》30歲以下去年所得平均54.5萬 與家庭儲蓄同寫歷史新高
30歲以下去年平均所得54.5萬 與家庭儲蓄同寫歷史新高
主計總處19日公布最新家庭收支調查結果，去年全體家庭儲蓄平均27.5萬元，創歷史新高，其中最低所得組家庭雖然連17年落入負儲蓄，不過縮減至負1萬6626元，為15年來最佳表現。在國內經濟持續成長、失業率下降、政府調升基本工資等因素助攻之下，去年有收入者平均所得70.9萬元創新高，其中未滿30歲的青年族群，平均所得54.5萬元、同創歷史新高。（看完整報導）
專題／解讀聯大2758號決議 爭中國代表權到連結台灣地位始末
存在已逾50年的聯合國第2758號決議，近來被中國列為對台法律戰重點，試圖連結一中原則框限台灣地位。如何正確解讀內容、了解歷史並破除惡意曲解，成為台灣與國際社會當務之急。當年決議文內容模糊草率，僅處理「中華人民共和國代表權」問題，沒有處理中華民國與聯合國之間的問題也沒有提到台灣，更沒有涉及台灣的政治地位。學者揭露，中國對台法律戰有3步驟，首先否認台灣的國際人格權、再否定管轄權，最後限制台灣人行動；但中國以模糊法律恐嚇台灣人民「是不會奏效的」。（看完整報導）
交通部長李孟諺被爆婚外情政院准辭 74年來任期最短交通部長
交通部長李孟諺19日被爆料曾有長達10年婚外情後，向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。卓榮泰肯定李孟諺公務表現優異，尊重其個人意願及勇於面對的態度，准予辭職。李孟諺聲明對他過去行為造成妻子與家人莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意。李孟諺5月20日接任交通部長至8月19日任期92天，只比行憲後第3任交通部長陳良多1個半月。（看完整報導）
黃珊珊道歉坦承柯文哲政治獻金申報有重大瑕疵 將配合檢調查案
曾任柯文哲總統大選競總總幹事的民眾黨立委黃珊珊19日召開記者會，說明柯文哲政治獻金善後小組報告查帳進度。黃珊珊表示，競選總部政治獻金申報處理過程當然有重大瑕疵，要向支持民眾黨的民眾致上最深歉意，將向監察院提更正，目前為止短報支出、被會計師誤登金額都找到相關憑證、也都用於大選。對於外界質疑黃珊珊負責申報善後是球員兼裁判，民眾黨主席柯文哲表示，不管調查結果如何，球員跟裁判會是不同組的人。（看完整報導）
高虹安涉貪案北檢上訴質疑刑度 指王郁文無悔意不宜緩刑
新竹市長高虹安被控任立委期間詐領助理費案，台北地院依貪污治罪條例判處高虹安7年4月徒刑，助理黃惠玟、陳奐宇、王郁文判緩刑，陳昱愷無罪，台北地檢署於16日提出上訴。北檢表示，高虹安無給付助理「虛報之加班費」真意，故向立院申領即構成詐術，且量刑、犯罪所得沒收都未納入虛報多數加班費部分，有違罪刑相當。北檢也指涉案助理王郁文自始未坦承犯行並無悔意，態度與其餘助理顯不相同，不宜宣告緩刑。高虹安19日透過親近人士表示，已委請律師在上訴期限提出訴狀。（看完整報導）
台鐵嘉義大林站務員遭翁攻擊 董事長杜微親回信助聘律師
台鐵嘉義大林車站女站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎乘腳踏車時，遭其揮打右手臂。台鐵工會18日PO出站務員公開信，信中提到她考入台鐵局前，從未想過工作會需要自購密錄器，還得擔心是否再被旅客攻擊辱罵，甚至遭地方民代施壓，信中並呼籲交通部與台鐵公司做員工的後盾。台鐵董事長杜微19日親自回信，表示會協助站務員延聘律師，並由公司先支付費用。（看完整報導）
降血壓、抗憂鬱老藥百憂解11月起退出市場 食藥署：替代藥品多
降血壓藥「安普諾維膜衣錠150毫克」與抗憂鬱老藥「百憂解」今年11月起將陸續退出台灣市場，健保署表示經諮詢臨床醫師，國內還有同成分多種學名藥，可供臨床選擇使用。百憂解在全球上市近40年，同成分的國內學名藥市占達85%。食藥署評估安普諾維與百憂解替代藥品多，不影響患者用藥。（看完整報導）
以哈交戰10個月逾4萬人喪命 布林肯：加薩談判來到決定性時刻
卡達、美國和埃及等協助以色列與哈瑪斯調解的國家連月斷斷續續地談判，未讓交戰雙方縮小歧見。哈瑪斯去年10月發動攻擊以來，以色列仍有250人質遭劫持，以軍在加薩行動累計造成超過4萬巴勒斯坦人喪命。美國國務卿布林肯19日在與以色列總統赫佐格會面前表示，華府為了促成停火協議的最新外交斡旋，也許是讓以色列人質返家與加薩達成停火協議的最後機會。（看完整報導）
中越領袖北京談雙邊合作 央視快報反常播習近平遠距畫面引議論
中國國家主席習近平19日上午與到訪的越南國家主席蘇林舉行會談，這是習近平逾半個月來首次露面，雙方談到互聯互通、工業、海關檢驗檢疫等合作，簽署包括允許越南冷凍榴槤、鮮椰子、養殖鱷魚透過正規貿易出口至中國的雙邊議定書，及越中兩份鐵路合作計畫。習近平表示，中方始終將越南作為周邊外交優先方向。蘇林說，越方願與中方妥善管控海上分歧，共同維護地區和平穩定。習近平在21天未公開露面後現身，備受矚目，但央視快報及下午3時前各節新聞卻只播出他的遠距畫面，直到傍晚近6時才發布近距影像，一度引發議論。（看完整報導）
金正恩演說出現南韓用語 脫北者：高官都違法看韓劇
北韓北部日前洪水氾濫成災，金正恩罕見連日視察災區並召集一般民眾發表演說，但他演說中被發現使用人民、老人、電視、飲料等多個北韓現行法令禁止的南韓用語，明顯違反去年頒布的「平壤文化語保護法」，讓民眾相當震驚。有脫北者說，連脫北者都很難改掉北韓方言跟用語，可見金正恩受到南韓媒體很深影響。多名脫北者指出，「在北韓階級越高的人，越是會明目張膽地看韓劇或南韓電影」。（看完整報導）
開箱老照片》吳興國日本演出李爾王 1人分飾10角
日本東京都主辦「2002東京亞洲舞台藝術節」邀請27國、約350位舞台藝術工作者參加，主辦單位相當推崇台灣表演藝術家吳興國的國際地位，藝術節劇目「李爾在此」是吳興國以莎士比亞著名悲劇為素材，改編創作融合現代劇場形式的京劇作品，劇中他1人分飾10角，從80歲李爾王演到16歲女孩，被美國華爾街日報、紐約時報譽為「偉大演出」。「李爾在此」巡演過20國50座城市，直到2010年吳興國在台封箱，正式告別李爾王。（看完整報導）
Podcast》作家陳栢青新作「髒東西」替不被理解的我們發聲
你是否有一個礙於旁人眼光、無法勇敢說出口的故事？生怕說了會成為別人口中的「髒東西」？作家陳栢青首部短篇小說集透過8則「冒犯」故事，讓每個不被理解的「我」變成「我們」。本集文化普拉斯將帶你走進陳栢青的文學世界，了解他身為不被理解的少數，如何面對人生的波折，寫出一個又一個觸動人心的故事。（收聽Podcast）
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- 早安世界》30歲以下去年所得平均54.5萬 與家庭儲蓄同寫歷史新高2024/08/20 07:17
- 2024/08/19 07:17
- 2024/08/18 07:15
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