美眾院共和黨陣營發報告 控拜登犯下可彈劾罪行

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦眾議院的共和黨人今天發布報告，指控民主黨籍現任總統拜登犯下可彈劾的罪行，但目前還不清楚共和黨人是否會推動表決，而白宮向來稱相關調查是出於政治動機。

路透社報導，由眾議院3個委員會發布的291頁報告指控，拜登（Joe Biden）藉自身影響力拿到好處，透過外國商業交易，讓自己和家族成員獲利，且這類行為的時間可追溯至2014年。

拜登自2009至2017年擔任美國副總統，2021年就任總統。

報告寫道：「委員會向聯邦眾議院提交這項資訊，以供評估並考量接下來的適當步驟。」

現在還不清楚眾議院議長強生（Mike Johnson）是否會在11月5日的總統大選前安排表決來彈劾拜登。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）及其民主黨對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）目前選情激烈。

即使共和黨掌控的眾議院通過彈劾拜登，仍不太可能把拜登拉下台，因為彈劾過關尚需聯邦參議院定罪，而民主黨以51席對49席掌控參院。

拜登上個月宣布退選，放棄角逐連任，預計在明年1月20日繼任者宣誓就職時卸任。（譯者：楊昭彥）1130819