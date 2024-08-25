台南社大鹽水溪南岸護母蟹過馬路 記錄活體數量驟降

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南社區大學發起「公民科學家」護蟹行動，號召志工在陸蟹降海釋幼高峰期，到鹽水溪南岸堤防協助母蟹過馬路，但今年2晚活動共僅記錄3隻活體陸蟹，較2022年50多隻減少許多。

台南社區大學助理研究員陳泰豪今天告訴中央社記者，每年6至8月是鹽水溪南岸堤防一帶陸蟹降海釋幼高峰期，每逢滿月前後數天，陸蟹媽媽們會降海釋放蟹卵，每隻母蟹所抱蟹卵數量接近10萬顆，卻常在橫越道路時遭遇路殺，台南社大於2022年起發起「公民科學家」護蟹行動，協助母蟹過馬路。

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陳泰豪表示，在中西區與安平區交界的和緯路五段未開闢前，當地有一些魚塭及濕地適合陸蟹棲息，2022年首次發起護蟹行動時記錄到約50多隻活體陸蟹，今年8月底執行護蟹的2個晚上共只記錄3隻活體陸蟹，另發現5隻已遭路殺個體。

他說，研判路殺及棲地縮減、破碎化是導致當地陸蟹數量急遽減少主要原因，而且今年記錄到的抱卵陸蟹體型偏小，僅約6至8公分，成為環境干擾後影響陸蟹的例子，若棲地環境沒有改善，當地陸蟹族群可能消失，將會是台南生態一大損失。（編輯：陳仁華）1130825