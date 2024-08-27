台中男子戶外運動未即時補充水分 急性腎衰竭送醫

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中1名20多歲男子日前參加戶外活動，突感呼吸喘、全身抽筋，送醫發現血液中肌肉酵素高出3倍，檢查為氮毒血症，醫師研判是過度勞動，未及時補充水分及電解質，導致罹患急性腎衰竭。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，腎臟科主治醫師陳采峯表示，患者就醫主述腹部疼痛，急診醫師發現他意識稍微不清，抽血檢查，鈉離子、鉀離子都偏低，有急性腎衰竭現象；患者另外有橫紋肌溶解症，研判在過熱的情形下勞動，再加上高溫天氣下，沒有補充水分，導致體內流失水分與電解質。

陳采峯指出，急性腎衰竭沒特別的症狀，最明顯的就是「尿液變少」，或出現血壓降低、頭暈，在高溫炎熱的天氣下，流汗過多沒有及時補充水分或電解質，讓體內電解質失衡，便會出現抽搐、抽筋，甚至會嚴重脫水，也會有低血溶性休克。在流汗過多的情況下，除喝水也要喝運動飲料補充電解質。

陳采峯說，身體缺水容易中暑，流汗又沒喝水，便容易導致急性腎衰竭。中暑後體溫會升高，體表血管會擴張加以散熱，大量血液跑到皮膚，分布到腎臟的血液便會減少，腎臟的供血不足，高溫就會傷害身體的肌肉細胞，導致橫紋肌溶解症。

男子住院治療給予藥物及點滴，同時要求多補充水分，在抽血檢查確認都恢復正常後出院。陳采峯強調，台灣出現極端氣候，體感溫度經常達40度，室外工作的人要按時補充水分及電解質，等到口渴再喝水，可能已經有微脫水現象。

陳采峯說，水分補充不夠，體內體溫調節失衡，會出現熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害，很容易造成急性腎損傷，病情在幾天甚至幾小時內恐突然功能惡化，造成不可恢復的症狀，嚴重恐會接受一輩子的透析治療。（編輯：陳政偉）1130827