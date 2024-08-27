拜會嘉市府 國健署長吳昭軍：提高補助消除C肝

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）衛福部國健署長吳昭軍今天拜會嘉義市長黃敏惠，雙方倡議努力實踐2025消除C肝目標；吳昭軍說，提升篩檢率是消除C肝關鍵因素，今年起，提高補助成人預防肝炎篩檢費用。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍下午率領團隊前往嘉義市政府拜會市長黃敏惠，就嘉義市推動C肝政策現況進行交流討論。

黃敏惠致詞表示，嘉義市108年起全力推動C肝防治工作，與醫院合作進入社區廣設篩檢站，為30歲以上市民篩檢C肝，並建立系統化C型肝炎陽性個案追蹤機制。經多年努力，透過鄰里長、區公所等跨部門合作及多元化宣導、多管道篩檢，截至今年3月，45歲至79歲的篩檢涵蓋率已達近7成、治療率逾9成。

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吳昭軍指出，提升篩檢率是消除C肝的關鍵因素，因此，自今年1月起，成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢補助費用，由新台幣200元提升至370元，鼓勵醫療院所積極篩檢；另外，針對主動轉介及後續積極檢驗病毒醫療院所各獎勵100元，希望盡速找出C肝患者，及早治療。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，嘉義市每10人仍有3人未曾肝炎篩檢，無法得知是否曾經感染，是未來肝臟病變高危險群。衛生局今年持續在社區舉辦篩檢活動，並與里長合作，辦理各里篩檢活動，方便市民參加。（編輯：李淑華）1130827