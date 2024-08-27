友邦39歲警鎮暴受槍擊 北醫助恢復運動有望返崗位

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（中央社記者曾以寧台北27日電）友邦史瓦帝尼王國1名39歲警察於鎮暴時遭受槍擊，左小腿嚴重開放性骨折，當地治療2年後仍無法跑步，影響執勤。幸在北醫團隊治療下，逐漸恢復運動功能，有望重返崗位。

今年39歲的曼巴（Mduduzi Mamba）在3年前執勤時，遭散彈槍擊中左小腿，導致左脛骨開放性骨折及大量骨骼缺損；經過3個月的石膏固定治療、2年多的恢復後，雖然能慢慢行走，但仍無法進行跑步等劇烈活動，嚴重影響正常執勤。

常駐史瓦帝尼的台北醫學大學醫療團隊，建議其來台治療。在外交部及駐史瓦帝尼大使館、北醫大及北醫附醫攜手合作下，曼巴於上月抵台接受治療，由北醫附醫骨科部醫師李建和團隊制定全方位治療計劃。

李建和指出，X光檢查結果顯示，曼巴左小腿有骨折合併骨癒合不良，抵台前也多次透過視訊會診，經過團隊評估，決定為其進行骨折缺損處補骨，及植入骨癒合生長因子，並搭配肌腱沾黏處放鬆修復手術，改善骨癒合不良的情況。

經過1個月的治療與照護，Mamba術後狀況良好，骨折部位的骨癒合情況達到預期效果，運動功能逐步恢復，已開始參與一些輕度活動，行走的靈活性和舒適度也逐步提升。

李建和表示，Mamba目前整體健康狀況良好，對未來充滿希望，計劃在康復後重返工作崗位，繼續為保護國家和社會而努力；他對台灣醫療團隊的醫療協助深表感激，也對兩國間持續增進合作和友誼充滿期待。

北醫附醫院長施俊明今天透過新聞稿表示，台灣醫療軟實力享譽全球，北醫附醫除了在國內持續提供民眾優質醫療服務外，亦於北醫大指導下，自2009年派遣醫療團於史國，深耕多年，展現「Taiwan Can Help」精神。此次感謝外交部及大使館的指導與協助，促成這場跨國醫療援助，再次展現台灣醫療實力，也厚植台史醫療合作夥伴關係。（編輯：李亨山）1130827

友邦史瓦帝尼警察曼巴（Mduduzi Mamba）曾遇槍擊重傷，嚴重影響肢體運動狀態，曼巴上月抵台接受治療，由台北醫學大學附設醫院骨科部醫師團隊為他制定全方位計畫，治療曼巴狀態也明顯好轉。圖為醫師為曼巴拆線檢視傷口。（北醫附醫提供）中央社記者曾以寧傳真 113年8月27日