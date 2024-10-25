台中廚師飲食不正常愛吃美食 血糖失控罹糖尿病

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）韓國節目「黑白大廚」引發超高討論。台中大甲李綜合醫院發現有患者是廚師或小吃攤販，檢查都有高血糖、高血脂，其中1名50歲廚師因飲食不正常，他的糖化血色素竟是正常值的2倍。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，糖尿病衛教師鄭惠文說，這名廚師平時愛吃美食又飲食不正常，忙碌之餘還要照顧年邁父親，長時間飲食不正常，後來心臟不舒服就診，檢查後才發現血脂、血壓過高影響心臟，糖化血色素飆高逾10%，是正常值的近2倍。

新陳代謝科醫師陳昱瑋指出，門診中有患者是自行開店的廚師或擺夜市賣小吃的攤販，平時在正常用餐時間皆忙著出餐給客人，自己無法正常用餐，經常忙完才吃飯，長期飲食不正常，又喜歡吃美食、高熱量食物的情況下，忽略自己的健康。

陳昱瑋表示，廚師在忙碌烹煮時，千萬不要餓太久，如果已經罹患糖尿病，正在用藥、使用胰島素治療，餓過久會增加低血糖的風險，如果沒有時間吃飯，建議可以喝豆漿或是牛奶補充蛋白質，不要讓自己過餓。

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他強調，廚師的工作環境通常比較悶熱，流汗過多如果沒有補充水分，會容易脫水導致血糖升高。

陳昱瑋建議，不讓身體造成負擔，盡量少吃勾芡、加工類、焗烤的食物，盡量以原形食物為主，在烹煮時盡量少油、少鹽，比較甜的醬料也要少用，如果要增添食物的味道，可以用辛香料代替增加食物風味，才能減輕身體負擔，如果要吃消夜，以選擇輕食、低熱量的食物為主，才不會造成腸胃負擔及血壓過高。（編輯：謝雅竹）1131025