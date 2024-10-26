1020-1026一週大事

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一週大事關注焦點：北韓派兵赴俄／摩爾多瓦通過入歐公投／古巴大停電／以色列攻伊朗／蔡英文訪歐／國會職權法釋憲／總預算案協商共識／破全台最大黃牛集團

國外新聞

★北韓派兵赴俄 蒲亭未否認、烏克蘭稱已抵俄烏邊境州

烏克蘭24日表示，北韓部隊已抵達俄羅斯邊境庫斯克州的「戰鬥區」，並稱部署至俄國的北韓部隊約有1萬2000人，但未說明當中有多少在庫斯克州。俄羅斯總統蒲亭未否認，僅表示「俄國從未懷疑朝鮮民主主義人民共和國認真看待跟俄方的合作，我們與我國的北韓友人相互配合」。美國國防部長奧斯汀指出，若北韓加入俄羅斯軍隊與烏克蘭作戰，不只影響歐洲，也將影響印太地區。

★摩爾多瓦通過加入歐盟公投 總統暗指俄羅斯介選

（中央社製圖）

摩爾多瓦加入歐洲聯盟的公投21日以些微優勢票數通過，在完成逾99%計票後發現，約50.28%民眾投下「贊成」票，比反歐盟陣營略微多出8000票。親歐總統桑杜抨擊外國勢力介選，暗指幕後主使是俄羅斯，俄國隨即否認相關指控。學者指出，公投結果「削弱」摩爾多瓦人民和桑杜政府的親歐形象。

★土耳其國防公司爆炸5死22傷 政府指庫德工人黨背後操作

土耳其航太工業公司場址23日遭歹徒引爆爆裂物，官方指為恐攻。（IHA (Ihlas News Agency) via路透社）

土耳其首都安卡拉近郊的國營國防公司23日遭遇攻擊事件，造成5死22傷，土耳其政府表示，「很可能」是由庫德族好戰分子所發動。內政部長耶里卡亞表示傷者中有3人傷勢嚴重，「1女、1男」2名攻擊者已死亡。土國國防部隨即宣布，在土耳其航太工業遇襲數小時後，當局「對伊拉克和敘利亞北部的恐怖分子目標發動空襲」。

★賀錦麗川普搖擺州造勢 近2500萬選民已提前投票

美國總統大選倒數不到半個月，佛羅里達大學選舉實驗室的數據顯示，已有近2500萬選民透過親自投票或郵寄選票的方式提前投票。兩黨候選人都在搖擺州加強造勢。在最新的路透社/益普索民調中，賀錦麗在全國範圍以46%比43%的微弱優勢領先川普。

★古巴大停電48小時內4度停擺 颶風攪局恐雪上加霜

古巴警察19日在一場針對停電的抗議後重新開放道路。（路透社）

古巴電網20日再次停擺，這是48小時內第4次出現故障，該國最大發電廠18日倒塌導致整個電網癱瘓、1000萬人民無電可用。經過搶修後，古巴政府22日宣布首都哈瓦那近90%用戶的供電已恢復，但哈瓦那以外地區仍有許多居民無電可用。

★以色列空襲伊朗軍事目標 報復月初飛彈攻擊

以色列軍方26日凌晨表示展開對伊朗軍事目標的精準打擊，以回應伊朗及中東各地代理人武裝團體一年多來的攻擊。以方官員說，空襲目標為近期參與攻擊以色列的軍事據點，並未攻擊包括石油生產基地在內的能源基礎設施。伊朗的新聞機構表示，首都德黑蘭本身沒遭到攻擊，民用機場也正常運作。

★美國麥當勞四盎司牛肉堡爆大腸桿菌疫情 1死數十人食物中毒

美國疾病管制暨預防中心22日表示，9月底爆發的大腸桿菌疫情已造成1人死亡、數十人患病。49起病例遍布西部10個州，所有病人都帶有相同的大腸桿菌菌株，其中大多數人在麥當勞吃過四盎司牛肉堡。雖然調查人員尚未查明導致疫情爆發的確切成分，但他們將焦點放在洋蔥絲和牛肉餅，這兩種食材都已從受影響各州的餐廳下架。

★A&F前執行長涉性販運被捕 遭控欺詐脅迫男模參加性愛派對

美國檢方22日表示，知名服飾零售商Abercrombie & Fitch前執行長傑福瑞斯（中）因涉嫌性販運被捕，並遭控在全球各地引誘男模特兒參加性愛派對。（ Will Shilling-USA TODAY NETWORK via 路透社）

美國檢方22日表示，知名服飾零售商Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑福瑞斯因涉嫌性販運被捕。綜合法新社和路透社報導，80歲的傑福瑞斯和其61歲伴侶史密斯，及71歲中間人賈可布森利用「潛規則」策略，引誘年輕男子參加性愛派對，這3人也被控涉及跨州賣淫，檢察官皮斯指出，他們對這些年輕男性使用「武力、欺詐和脅迫方式，來達到自身的性滿足」。

★西班牙加納利群島遊客人數是人口7倍多 居民示威要求限制旅遊業

數以千計示威民眾20日揮舞旗幟，走上西班牙加納利群島街頭，要求限制大眾旅遊業。去年前來加納利群島的遊客數達到創紀錄的1620萬人次，比2022年增加10.9%，是群島人口約220萬的7倍多。示威者認為，群島資源有限，無法承受如此多的遊客，而大眾旅遊業正在壓垮這個大西洋群島。

★MLB世界大賽開打 洋基道奇隔43年再對決二手門票4萬起跳

美國職棒的紐約洋基與洛杉磯道奇，可說是大聯盟兩支最富歷史傳奇的球隊，今年將自1981年之後再度於世界大賽對決。世界大賽採7戰4勝制，台灣時間10月26、27日在洛杉磯道奇主場開打，接著29日起於紐約洋基主場打3天，11月2、3日日回到洛杉磯道奇主場。搶手的門票每張已喊破1300美元（約新台幣4萬1800元）。

國內新聞

★國會職權修法 憲法法庭判部分違憲、部分合憲

針對國會職權相關修法，包括總統賴清德、行政院、監察院、民進黨立法院黨團等認為有違憲之虞，均聲請釋憲。憲法法庭25日下午宣示判決，大法官張瓊文（左起）、蔡烱燉、許宗力、許志雄、黃瑞明等人出席。中央社記者徐肇昌攝 113年10月25日

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲。憲法法庭25日下午針對國會職權修法各個爭點，包括總統國情報告、質詢、同意權、調查權、聽證會以及藐視國會罪等做宣示判決，部分違憲、部分合憲。

★總預算案朝野達成共識 行政院11月1日赴立院報告

114年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜24日召集朝野黨團協商，歷經3小時討論，朝野達成共識，行政院長、主計長等相關部會首長於11月1日及11月5日赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。

★9月外銷訂單537.9億美元連7紅 經部估全年可望正成長

受惠AI需求強勁，經濟部21日公布9月外銷訂單統計537.9億美元，年增4.6%，連7紅；前3季達4289億美元，年增3.7%，均創歷年同期第3高。統計處表示，隨著終端需求緩步回溫，如機械已連4月翻紅，預期全年外銷訂單可望正成長。

★9月失業率降至3.43% 續寫24年同月最低

畢業季告一段落，失業情勢趨於穩定，主計總處24日公布的9月失業率為3.43%，終止連3升，月降0.05個百分點，為24年來同月最低水準。主計總處統計，9月失業人數為41.2萬人，較8月減少7000人，其中因對原有工作不滿意而失業者減少4000人，初次尋職失業者減2000人。

★卸任總統外交首訪歐洲 蔡英文旋風為台灣國際地位固樁

前總統蔡英文（右）17日造訪歐洲議會。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

就在前總統蔡英文自歐盟總部所在地布魯塞爾離境返台，完成她卸任後首度出訪的歐洲行後沒幾天，歐洲議會便將在24日表決新屆期的第一個挺台決議，為她這趟鞏固台歐關係的6天旋風之旅畫下圓滿句點。

★星宇航空競拍申購寫4紀錄 估凍結市場資金643億元

星宇航空25日將掛牌上市，在競拍張數、競拍得標金額、抽籤申購張數、合格張數上，星宇航空都創從民國105年1月1日競拍新制實施以來的新紀錄，粗估凍結市場資金約新台幣643億元。

★京華城案北檢聲請延押沈慶京應曉薇柯文哲彭振聲 通緝共犯許芷瑜

台北地檢署偵辦京華城案，16日上午提訊在押的前台北市長柯文哲（中），柯文哲未帶眼鏡進入北檢。中央社記者謝佳璋攝 113年10月16日

應曉薇、沈慶京及吳順民涉及京華城案，8月底被裁定羈押禁見獲准。北檢22日表示，因2個月的押期將屆滿，檢察官已向北院聲請延押應曉薇、沈慶京；吳順民的部分則聲請具保停押。前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲部分，檢方認為柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，且共犯許芷瑜逃亡海外，有勾串之虞，25日聲請延押，北院訂31日開庭。另外，柯文哲秘書許芷瑜8月出境至日本後未返國，檢察官發布通緝。

★毛畯珅涉侵39童、餐廳公園等處偷拍未成年 檢起訴求處最重刑

台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉性侵、猥褻、偷拍6名女童，被北檢依加重強制性交等罪起訴，一審判刑累積刑度1252年6個月，定應執行有期徒刑28年。檢方又查出毛男涉侵犯39名幼童，以及於公共場所偷拍未成年性影像306次，22日依加重強制性交等罪起訴，建請法院量處最重之刑罰。

★周杰倫演唱會黃牛票亂象 警破獲號稱全台最大黃牛集團

周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票銷售一空，89萬人次同時搶票創售票網站記錄，許多歌迷發現網路上有人兜售黃牛票，部分轉售價甚至開到1張30萬元。文化部設有檢舉黃牛專區，民眾如發現加價轉售或不正方式購票，可立即線上舉發。警方24日表示，破獲號稱全國最大販售黃牛票集團的劉姓夫妻，2人在網路宣傳保證預售周杰倫演唱會門票，警詢後送辦。

★捷運汐東線決標共6站採中運量系統 估2032年完工

汐止人等了20年的捷運汐東線22日決標。新北捷運局說，統包工程由馬來西亞商金務大工程公司、東丕營造公司、神通資訊科技公司得標，採中運量系統，總長5.56公里（新北市轄4.75公里，台北市0.81公里），共設6座高架車站，預計明年開工、2032年完工。