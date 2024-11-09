1103-1109一週大事

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一週大事關注焦點：川普勝選將重返白宮／德國聯合內閣瓦解／帛琉總統惠恕仁連任／富士山創最長無雪期紀錄／總預算案付委審查／蘇丹紅食安風波再起／大巨蛋完成公安檢查

國外新聞

★川普主張加徵關稅、收緊移民政策 美國內政外交可能全面翻轉

2024美國總統大選，美國前總統川普的選舉人票已跨越270張當選門檻，確定明年1月重返白宮執政。根據川普過去1年多來的政策宣言和書面聲明，可看出川普在稅收、監管和文化議題採保守派作風，貿易和美國國際定位上則趨於民粹。川普回鍋後可能厲行打擊移民、指示司法部起訴對手、擴張總統職權、引發貿易戰及縮減美軍在歐洲的規模等。

★民主黨總統國會雙輸 經濟萎靡、執政包袱成賀錦麗敗選原因

美國民主黨總統候選人賀錦麗6日在霍華大學發表演說，承認敗選。（共同社）

美國副總統賀錦麗6日承認敗選，經濟萎靡、移民問題與執政包袱都是導致賀錦麗無法阻止川普重回白宮的幾大阻力。而民主黨在這次美國大選白宮與國會雙輸，年邁的總統拜登拖累、民主黨大老欠社會連結等都成為被檢討的戰犯。

★德國總理蕭茲開除自由民主黨籍財長 聯合內閣瓦解可能明年3月提前大選

德國總理蕭茲6日開除自由民主黨籍財長林德納後，自由民主黨宣布該黨所有部長都將離開政府，3黨聯合內閣宣告瓦解，很可能明年3月提前大選。德國2021年組成的3黨聯合內閣，以社民黨代表的紅色、綠黨的綠色及自由民主黨的黃色，而有「紅綠燈聯盟」之稱，然而自聯合內閣成立以來，3黨間諸多政策領域始終有歧見，最近的爭執焦點是如何讓德國走出衰退泥淖，壓垮聯合內閣的最後一根稻草是預算之爭。

★北韓派軍援俄侵烏 北約與亞太盟友強烈譴責

北大西洋公約組織（NATO）32個成員國在聯合聲明中警告，俄羅斯與北韓深化軍事合作，「嚴重影響歐洲-大西洋安全，也可能對印度-太平洋地區造成影響」。澳洲、日本、紐西蘭、南韓和烏克蘭也支持北約這項聲明。

★帛琉總統惠恕仁成功連任 堅定挺台聞名

南太平洋友邦帛琉5日舉行總統大選，現任總統惠恕仁成功連任，擊敗前總統雷蒙傑索。惠恕仁自2021年上任以來，積極深化與台灣的邦交關係，以堅定支持台灣立場聞名，他批評中國更是直言不諱，多次揭露北京施壓帛琉外交轉向。

★16歲以下禁用社群媒體 澳洲將立法稱措施「獨步全球」

澳洲總理艾班尼斯7日宣布，將立法禁止未滿16歲兒童使用社群媒體，執行年齡限制後，如果主管機關發現年輕使用者規避系統，違規進入，臉書、TikTok等科技巨擘將會遭到咎責，面臨高額罰款。澳洲政府表示，這套擬議中的措施「獨步全球」，可望明年底成為法律。

★加薩孩童拍戰火苦難成網紅 恐成政治影響力工具

在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯與以色列衝突激化之際，越來越多加薩孩童的影片在網路上發酵。他們透過西方網紅拍攝手法展示巴勒斯坦現況，有人傳達政治訊息，有些進行募資，這些影片近一年來在各社群媒體平台上大受網友關注。專家指出，孩童影片恐正成為影響力工具，作為具政治宣傳目的的「高科技武器」。

★日本富士山「初冠雪」 創1894年以來最晚紀錄

7日上午富士山一景。（共同社）

日本氣象廳地方職員7日上午6時左右目視到富士山山頂積雪，因此宣布富士山「初冠雪」，創下1894年起開始觀測以來最晚紀錄。富士山今年「初冠雪」的時間比往年晚了1個多月，甲府氣象台分析，今年9月登山季結束後高溫持續，因此觀測到「初冠雪」的時間較晚，加上富士山山頂附近10月的平均氣溫為攝氏1.6度，比往年高了攝氏3度左右。

★COP29在即 監測機構稱2024將是史上最熱、籲加速減排

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）下週將在亞塞拜然登場，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」7日表示，2024年「幾乎肯定」會是有紀錄以來最熱的一年，暖化幅度超過攝氏1.5度。

★AI機器人愛達畫艾倫圖靈肖像 創作首度拍賣4200萬元落槌

擬真機器人藝術家愛達創作的已故英國數學家圖靈肖像畫，7日在拍賣會上以132萬美元價格落槌。（圖取自機器人愛達網頁ai-darobot.com）

擬真機器人藝術家「愛達」創作的已故英國數學家圖靈肖像畫，7日在拍賣會上以132萬美元價格落槌，成為首幅由人形機器人創作並售出的藝術品。能利用AI說話的愛達表示，這幅作品的核心價值在於，它能促進各界在新興技術上的對話。

國內新聞

★立院僵局有解 總預算案付委3人事案審查可望啟動

行政院長卓榮泰7日邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識。立法院長韓國瑜8日院會時宣布，經朝野協商，通過民國114年度總預算案付委審查，國民黨立委舉牌高喊口號宣告爭取成功。中央社記者裴禛攝 113年11月8日

行政院長卓榮泰7日邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識，包含禁伐補償每公頃6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案。立法院長韓國瑜8日召集朝野協商，各黨團除同意民國114年中央政府總預算案付委審查並不復議，也同意12日下午協商包括大法官、考試院與NCC人事同意權案的審查時程。

★財劃法3分鐘出立院委員會 政院盼條文經充分討論

立法院財政委員會6日審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出最高等級的「一級甲動」備戰，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。行政院表示，各界對於統籌分配稅款的分配公平性，看法差異極大，期盼相關條文都能夠經過充分討論。

★刑法墮胎罪預告修正提高罰金惹議 法務部撤回草案再研議

法務部預告修正刑法墮胎罪，包括規定不罰的適用範圍及提高罰金，引發爭議，婦團籲除罪。法務部5日表示，經廣納各界寶貴意見後，認本罪章的修正涉及對懷胎婦女身體自主權、健康權的保障及衡平對胎兒的保護議題，考量本罪存廢、不罰範圍及刑度等各界意見，決定先撤回草案預告，再研議。

★蘇丹紅咖哩粉問題原料來自薑黃 印度進口加強監視查驗1年

濟生公司生產的咖哩粉檢出有致癌疑慮的蘇丹紅，多縣市急下架，縣市政府相繼宣布營養午餐禁用辣椒粉及咖哩粉。食藥署追蘇丹紅咖哩粉問題原料，6日公布結果確定印度薑黃粉有問題，加強邊境輸入及管制印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹紅。

★女子北捷車廂持美工刀傷人 警依殺人未遂罪嫌移送

台北捷運板南線新埔站8日深夜發生旅客持刀傷人事件，1名女子在車廂持美工刀攻擊旅客，造成1名男學生受傷送醫。警方表示，由於被害人家屬9日凌晨製作筆錄後，要求以殺人未遂罪嫌提告，警方受理，下午3時將涉案女子移送檢方。事發當下有4名男子壓制嫌犯，其中1人為台北市警察局防治科警務正薛先得，北市警局表示，規劃將在擴大局務會報內公開表揚。

★北市建管處：大巨蛋完成公安檢查 取得合格標章

台北大巨蛋在去年11月2日取得使用執照，應於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報，但台北市政府建管處5日指出，台北大巨蛋未完成申報，已超過法定期限，先依違反建築法罰12萬元，並要求10天內申報。台北市建築管理工程處8日晚間表示，大巨蛋已完成公共安全檢查作業，並已取得公安檢查合格標章。

★前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯 南檢發布通緝

前台鹽綠能董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）

台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱未出席台南地方法院1日重開羈押庭，南檢交由司法警察執行拘提，由於拘提無著，足認被告逃亡、藏匿，南檢4日依刑事訴訟法發布通緝，呼籲陳啟昱儘速自行到案。

★海馬斯多管火箭首批抵台 58砲指部接裝訓練中

為強化跨區增援及源頭打擊能力，台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統，軍方人士4日證實，首批已在10月運抵台灣，目前正由陸軍58砲指部實施接裝訓練中；由於58砲指部目前建置裝備為國造的雷霆2000多管火箭，針對人力運用與調節，軍方仍在進一步規劃中。

★林信義任APEC經濟領袖代表 總統指示傳達台灣3主張

總統賴清德（左）7日在總統府出席2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會，將由總統府資政林信義（右）代表賴總統出席2024年APEC經濟領袖會議，兩人握手致意。中央社記者張皓安攝 113年11月7日

APEC經濟領袖會議將於15日在秘魯利馬登場，總統賴清德7日感謝總統府資政林信義接受邀請擔任領袖代表，並指示傳達3項主張，包括台灣積極貢獻國際社會；台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

★印度移工來台製造業優先 首波1000名引進時程未定

台灣將引進印度移工，勞動部8日宣布，雙方近日召開首次工作會議並達成多項共識，初期以傳產製造業引進優先，首批1000名，其中以直聘5%印度移工為目標，後續會滾動檢視執行成效，適時擴大業別及人數，最終目標希望與其他來源國開放業別一樣。至於何時會有首批印度移工來台，勞動部表示當然希望越快越好，但就法規、系統方驗證等細節，還需要與印度方討論。