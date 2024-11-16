1110-1116一週大事

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一週大事關注焦點：石破茂連任／友台議員盧比歐入閣／美日外長APEC重申台海和平／歐盟重罰Meta／12強台灣奪預賽2連勝／依托咪酯改列二級毒品／交通部修法偽造車牌擬重罰3萬6千元／NCC組織法三讀

國外新聞

★石破茂連任 時隔45年再見眾院得票未過半日本首相

日本11日舉行首相指名選舉，首相石破茂在眾議院第二輪投票雖以221票勝出，但得票率約47%，未達過半門檻的233票，成為繼1979年後又一位得票未過半的首相。相較第1次石破內閣，第2次石破內閣成員僅3人異動，其餘大臣皆獲留任。由於眾議院席次未過半，石破內閣未來可能面臨與在野黨進行合作、自民黨內逼宮等困境。

★真主黨呼叫器連環爆炸案 以色列總理尼坦雅胡首認批准發動攻擊

9月17日真主黨成員使用的呼叫器在黎巴嫩多地集體爆炸，貝魯特美國大學醫學中心外擠滿人潮。（路透社）

以色列總理尼坦雅胡10日表示，他批准今年9月對黎巴嫩武裝組織真主黨的通訊設備發動致命爆炸攻擊，這是以色列首次承認參與其中。在此之前，真主黨曾指責宿敵以色列發動這起爆炸事件，對這個獲伊朗撐腰的組織造成重大打擊，並矢言報復。

★中國珠海汽車衝撞案已35死43傷 犯案動機疑不滿離婚財產分配

中國廣東省珠海市香洲區體育中心11日發生汽車無差別撞人慘案，造成35人死亡、43人受傷。62歲樊姓男子駕駛小型越野車進入體育中心衝撞民眾後，一度在車上持刀自殘，被警方當場控制，但因自殘成重傷而無法偵訊，警方經查，涉案的樊姓男子因不滿離婚後財產分割結果而駕車衝撞。

★紐西蘭70年間20萬人在照護機構受虐 總理代表歷任政府道歉

根據法新社與路透社報導，近期一項公開調查指出，在1950年到2019年間，約有20萬名紐西蘭人在國家照護機構或宗教照護機構受虐，兒童遭教會照護人員性虐待，母親被迫將孩子送養，棘手的患者被綁在床上接受會誘發癲癇的電痙攣治療。紐西蘭總理盧克森12日向那些受害者致歉，盧克森政府也承諾會將調查提出的建議納入考量。

★友台議員盧比歐入閣 美國首位拉丁裔、被中國制裁國務卿

美國總統當選人川普（左）將任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（右）為國務卿。（路透社）

美國總統當選人川普13日透過聲明任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐擔任國務卿。盧比歐是美國參議院頭號對中鷹派之一，立場友台。他曾與前總統蔡英文及總統賴清德會晤，也說美台關係無論面臨多少壓力，美國將持續支持台灣，抗中立場鮮明的他先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。

★美日外長APEC會談 重申美日同盟、台海和平重要性

美國國務卿布林肯（左）14日在APEC與日本外務大臣岩屋毅（右）會談。（共同社）

美國國務卿布林肯14日在亞太經濟合作會議與日本外務大臣岩屋毅會談，重申將透過七大工業國集團、四方安全對話及美日菲三邊合作等平台，推動印太地區及全球的和平、繁榮與安全，同時也強調維護台海和平穩定的重要性，並指出該同盟已發展成為真正的全球夥伴關係。

★臉書分類廣告涉壟斷 歐盟重罰Meta 274億元

歐盟執委會14日宣布臉書母公司因Meta旗下廣告服務違反兩項歐盟法規，處罰約新台幣274億元。一是廣告服務與社群媒體臉書綁定，所有臉書用戶無論是否願意，都會被自動導入並定期接觸「臉書市場」，讓其他網路廣告服務商難以競爭。二是Meta片面對在其社群媒體平台上登廣告的其他廣告服務商，施加不公平的交易條件，使得Meta可以為了「臉書市場」的利益而取用其他廣告商的相關數據。

★非盟CDC認可非洲首件自製M痘篩劑 有助對抗疫情

非洲聯盟（African Union）旗下衛生監管機關14日宣布，認可北非國家摩洛哥研發出的首件非洲自製M痘篩檢試劑，此試劑能迅速檢測出血液、唾液或組織中是否有病原體DNA，如今獲得核准，凸顯其「可靠性和效力」。

★巴西最高法院外爆炸案 當局列恐怖主義行為調查

巴西利亞的最高法院附近14日晚間發生兩起爆炸，1名男子持炸藥的男子企圖進入法院時身亡。巴西警察首長15日表示，當局正以「恐怖主義行為」來調查最高法院遭炸彈攻擊未遂事件，這起犯行可能跟去年反對總統魯拉的暴動有關。

★澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰爭將提早結束

烏克蘭總統澤倫斯基16日接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne專訪時指出，一旦川普明年就任美國總統，俄羅斯與他國家的戰爭將「提早結束」，表示這是對他們公民的承諾。

國內新聞

★林信義APEC晤拜登 感謝促進台美關係邀訪台

秘魯APEC年會於首都利馬舉行，當地時間15日「領袖與貴賓非正式對話」期間，台灣領袖代表林信義（前左）與美國總統拜登（前右）晤談，雙方握手致意。 （APEC台灣代表團提供） 中央社記者翁睿坤利馬傳真 113年11月16日

秘魯APEC年會進入倒數第2天，台灣領袖代表林信義15日與美國總統拜登進行晤談，除交流台美議題，林信義也向拜登過去4年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登訪台。

★薄瓜瓜來台 陸委會：合法申請來台政府全程掌握

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜傳來台，陸委會表示，該案為中國大陸人士依規定申請來台團聚，政府對於全盤狀況均有所掌握，呼籲各界尊重當事人隱私。

★依托咪酯「喪屍煙彈」改列二級毒品 法務部：持有、施用構成犯罪

俗稱喪屍煙彈的依托咪酯成為新毒害，法務部次長黃世杰14日表示，毒品審議委員會已經確定將依托咪酯從三級毒品升級為二級毒品，未來製造、販賣、運輸依托咪酯等刑度都會比三級毒品高，且單純持有與施用也會構成犯罪行為。



★大巨蛋仍漏水北市府開罰120萬元 改善完成前每天罰10萬

台北大巨蛋漏水問題遲遲沒有解決，台北市體育局12日表示再度發現場館內部漏水，因此依契約回溯開罰共新台幣120萬元，依契約每天開罰新台幣10萬元、最高300萬元。

★11月4颱風並存有紀錄來首次 1960年曾5颱共舞

氣象署12日表示，今年出現有紀錄以來首次在11月有4颱共舞，上次同時4颱並存要回溯到1994年10月；而史上最熱鬧則是1960年8月，曾同時發生5個颱風共存的情況。



★交通部修法 偽造車牌擬重罰3萬6千元並銷毀車輛

今年查獲的偽造車輛號牌大增，交通部已完成相關修法草案，只要查獲偽變造車牌，無論是汽車所有人或汽車駕駛人，一律重罰新台幣3萬6000元，且直接沒入車輛並銷毀處理。



★12強黃子鵬好投、江坤宇開轟 台灣奪預賽2連勝

世界12強棒球賽台灣隊14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，終場以2比1收下預賽2連勝，球員在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

世界12強棒球賽台灣隊14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，黃子鵬主投6局沒有被敲安打，另外江坤宇在3局上就開轟，終場台灣以2比1奪下預賽2連勝。

★強吻鍾沛君二審改判11月 朱學恒：不會再上訴

名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月。經上訴，高院審酌朱學恒改口認罪並欲和解賠償，14日改判刑11月。朱學恒透過臉書表示坦然接受，不會再上訴。



★RCA二軍求償案發回 最高院：應分別認定請求權時效

台灣美國無線電公司（RCA）第2波工傷求償案，二審判1112人獲賠16億餘元。最高法院認為，原判決未就各組選定人請求權時效，分別認定有無罹於時效，因此15日廢棄判決，發回更審。

★NCC組織法三讀 連任限1次、刪除延任規定12/1施行

在野黨團力促落實刪除NCC委員延任條款，立法院會15日三讀修正通過NCC組織法部分條文，明定今年7月16日三讀通過的第4條及11月15日修正的第16條，將自今年12月1日施行。