1124-1130一週大事

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一週大事關注焦點：川普揚言課徵加墨25%關稅／以色列黎巴嫩停火／韓國降大雪釀5死／馬來西亞洪災／棒球12強賽台灣奪冠／賴總統出訪南太友邦／CPTPP台灣入會案被擱置／基本生活費調升

國外新聞

★川普：上任後課加拿大墨西哥25%關稅 對中國再加徵10%

美國總統當選人川普25日指出，成千上萬的人透過墨西哥和加拿大湧入美國，帶來犯罪和毒品問題，他上任首日將簽署文件，對墨西哥、加拿大進口的所有商品徵收25%關稅，直到他們解決合成鴉片類藥物芬太尼、非法移民問題。另外，他也表示會對來自中國的商品額外加徵10%的關稅。

★以色列黎巴嫩停火協議才生效 以軍偵查到軍事行動後空襲真主黨

武裝組織真主黨領袖卡西姆29日矢言高度配合黎巴嫩軍方，執行與以色列停火協議的條款。以色列軍方則稱，停火協議27日生效，但他們29日便偵測到黎巴嫩南部有軍事活動，因此空襲真主黨的一個火箭發射器。

★波羅的海電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

波羅的海海底電纜最近遭切斷，中國貨船疑似涉及這起事件，立陶宛外交部29日宣布驅逐3名中國使館工作人員，未闡明確切原因，但提及他們涉及違反「維也納公約」和立陶宛法律的活動。

★敘利亞反抗軍攻城掠地遭政府軍反擊 戰鬥釀逾200死

敘國及俄羅斯戰機28日轟炸被反抗軍控制、靠近土耳其的敘國西北部地區，圖為村鎮因襲擊煙霧升起。（美聯社）

敘利亞政府軍與反抗軍消息人士說，敘國及俄羅斯戰機28日轟炸被反抗軍控制、靠近土耳其的敘國西北部地區，回擊反抗軍多年來首度奪得領土的攻勢。戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」稱，已有超過200人喪生，死者多半是戰鬥人員，包含反抗軍與政府軍及雙方的結盟團體成員。

★中國國防部證實苗華嚴重違紀停職檢查 否認防長董軍被查

中國國防部發言人吳謙28日宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查。這項宣布使日前海外中文網路哄傳苗華被查的消息獲得證實。但對於外媒報導中國國防部長董軍被調查，吳謙表示，「有關報導純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿。」

★韓國連2天降大雪5死 積雪一度逾40公分航班取消渡輪停擺

28日韓國京畿道水原市的車輛在街道上緩慢前進。（韓聯社）

韓國27、28日連續2天遭遇大雪，導致超過140架航班取消，渡輪暫停營運，據報嚴冬中5人喪生。韓聯社報導，依據首爾市積雪量測定標準，鐘路區首爾氣象觀測站測得積雪量28.6公分，創下1907年開始有紀錄以來第3高。截至28日上午，首爾部分地區積雪超過40公分，迫使140多航班取消，不過氣象官員已解除首都圈大雪警報。

★馬來西亞洪災4死疏散數萬人 當局警告恐釀10年來最嚴重災情

馬來西亞政府29日表示，國內多個州暴雨成災，已造成4人死亡、8萬多人被迫撤離家園，官員警告，今年雨季恐引發大馬10年來最嚴重水患。每年10月至隔年3月雨季期間，馬來西亞半島東部沿海常見大雨成災，但本週的暴雨已造成多地民眾被迫撤離家園，地點集中於大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州。

★全球愛滋防治取得重大進展 新增感染與死亡病例雙降

根據26日發表的研究，全球HIV（人類免疫缺乏病毒，簡稱愛滋病毒）新增感染與死亡人數已下降，可說對抗這項疾病取得重大進展。聯合國的目標是2030年前實現愛滋病相關死亡實際上根絕，但研究人員指出，世界距離這個目標還言之過早。

★澳洲立法禁16歲以下青少年用社群媒體 企業違規最高可罰10.5億元

澳洲經過連日激辯，國會28日通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的法案，在全球致力遏制科技巨擘權力之際，為其他國家建立遵循標準。根據這項法律，違反規定的企業可能被處以高達4950萬澳元（約新台幣10.5億元）罰款。

★輝達推AI新模型Fugatto 可用文字提示創作音樂、改變口音

輝達（NVIDIA）25日發表全新人工智慧（AI）研究成果Fugatto，只要使用文字就能控制音訊輸出，並可以將任何文字提示轉換為音訊，也能根據文字提示創作音樂片段、從現有歌曲中增減樂器、改變聲音口音或情感。

國內新聞

★棒球12強賽台灣4比0奪冠寫歷史 陳傑憲林家正聯手轟垮日本

世界12強棒球賽台灣隊奪得隊史首次世界第一榮耀。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽，台灣隊以4比0擊敗日本，獲得隊史第一座12強冠軍，也是台灣在成棒世界一級賽事首冠。本屆台灣隊在外界不看好情況下，投、打、守全面發揮，從預賽第一戰陳晨威滿貫砲擊退韓國開始，一路過關斬將，以4勝1敗闖進東京複賽，更在複賽擊潰美國，挺進冠軍戰。台灣隊這批新生代好手讓球迷熱血沸騰，也讓全世界看見台灣。

★賴總統30日率團訪太平洋3友邦深化邦誼 過境夏威夷關島

總統賴清德30日將展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，總統將在馬紹爾、帛琉國會發表演說。

★CPTPP台灣入會案未獲共識被擱置 哥斯大黎加將成準會員國

11個CPTPP成員國貿易部長或代表舉行聯合記者會，表示哥斯大黎加的申請案件已經成立工作小組，並歡迎英國將於12月15日正式加入。台灣申請案未能獲得所有成員國共識。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月29日

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會28日落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國。台灣則因為未獲得所有成員國共識，入會案未被討論。加拿大未正面回答台灣入會案是否受一個中國政策影響而被擱置，但特別強調「需要所有成員國共識」，並稱加拿大一個中國政策立場並未改變。

★基本生活費調升至21萬元 114年5月報稅208萬戶適用

財政部28日公告，今年每人基本生活所需費用調高至新台幣21萬元，調升幅度8000元；調高基本生活所需費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元。由於物價漲幅達到調整免稅額、標準扣除額與特別扣除額等門檻，民眾明年5月申報今年所得時，免稅額將調高5000元、至9.7萬元；標準扣除額調高7000元、至13.1萬元，有配偶者則是調升至26.2萬元；薪資特別扣除額調高1.1萬、至21.8萬元。

★勞發署公務員輕生案 謝宜容涉霸凌列被告限制出境8個月

勞動部勞發署北分署公務員輕生案，新北地檢署已剪報分案，將前北分署長謝宜容列為他字案被告，全案朝瀆職等罪嫌偵辦。據了解，新北地檢署已將她限制出境、出海8個月。民進黨立委洪申翰25日接任勞動部長，他代表勞動部向近日疑因霸凌案輕生離世的員工及家屬鞠躬致歉，也承諾將改善勞動部成友善職場典範，找回社會信任並守護勞工權益。

★衛福部6人涉職場霸凌懲處估2週內出爐 2人情節重大先調職

衛福部次長呂建德（左）、人事處長李玉惠（右）29日出席記者會，對外說明部內多名官員疑涉職場霸凌案初步調查結果，目前涉及人員累計6人，將持續擴大調查釐清，並盡快提出最終報告及行政處分。中央社記者謝佳璋攝 113年11月29日

衛福部涉職場霸凌案如滾雪球，衛福部次長呂建德29日說明，已行政調查司長、副署長等共6人，相關懲處預計2週內出爐，最新接獲媒體爆料1案將另案調查。其中，有關社保司劉姓司長、保護服務司林姓簡任視察，各因問卷調查與訪談內容分歧、涉及霸凌情節重大且有具體事證等原因，為求調查審慎公正進行，同時避免調查過程中訪談對象心生畏懼，均要求即日起調離現職。

★北捷票價不漲、儲值卡回饋金縮水 估明年上半年實施

台北捷運宣布，因成本壓力，將調整常客優惠，儲值卡回饋金由原本7至9折優惠，調整為85至95折，1200元定期票不受影響，預計明年上半年實施。北捷初步預估，調整後的常客優惠，將有30萬名旅客受影響。以通勤族每趟車資新台幣20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後150元，相當於每趟回饋金略減2元。

★台灣豬肉外銷再傳捷報 獲准輸入新加坡

繼菲律賓同意進口台灣冷凍豬肉後，農業部宣布，駐新加坡代表處傳來好消息，新加坡食品局同意台灣生鮮豬肉廠生產豬肉可以輸入至新加坡。截至11月20日止，已經有429公噸冷凍豬肉檢疫合格銷售至菲律賓，重返新加坡市場後，有望再次推升豬肉出口量。

★陳啓昱遭通緝自行到案 法官認有逃亡事實裁定羈押

台南地檢偵辦光電弊案，1日開庭審理，但前台鹽綠能公司董事長陳啓昱未到庭，4日對未出席羈押庭的陳啓昱發布通緝；陳啓昱25日上午自行到案，檢察官訊問後當庭逮捕，並向台南地方法院聲請羈押禁見，南院晚間裁定羈押禁見。

★人事總處：全面研議身心調適假 12月首輪內部討論

總統府健康台灣推動委員會經討論，擬增列公務人員身心調適假。行政院人事行政總處官員29日表示，12月將召集跨部會進行首輪內部討論，確認身心調適假定義，同時也會將民間企業勞工需求納入討論，進行全面研議。