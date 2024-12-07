1201-1207一週大事

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一週大事關注焦點：韓國總統尹錫悅／拜登特赦兒子韓特／英特爾執行長季辛格退休／法國總理巴尼耶垮台／賴總統結束南太友邦之旅／憲兵洩密遭國安法起訴／瓊瑤逝世享壽86歲／台大學生抗議陸生團參訪

國外新聞

★韓國總統尹錫悅彈劾案 全國演說道歉：不會有第2次戒嚴

韓國總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，3日晚間10時許宣布緊急戒嚴令，經過驚心動魄6小時候，國會議事堂內190名議員全票通過解除戒嚴，總統也於4日清晨宣布取消緊急戒嚴令，並撤回執行戒嚴事務的兵力。6大在野黨向國會提交關於彈劾總統尹錫悅的議案，國會於7日下午表決彈劾、晚間發表結果。

★聯合國大會通過決議案 推動巴勒斯坦建國

聯合國大會4日通過決議案，呼籲以色列從所占領的巴勒斯坦領土撤軍，並將推動巴勒斯坦建國，安排明年6月召開國際會議，試圖推動「兩國方案」。聯合國認為約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊被以色列非法占領，呼籲以色列「盡快結束在巴勒斯坦被占領領土上的非法存在」，並停止所有新的屯墾活動。

★菲律賓副總統薩拉涉濫權及不當使用機密費 3天內2度遭遞狀彈劾

菲律賓逾70名民間團體代表4日向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），彈劾聚焦於薩拉在2022年12月至2023年第3季期間，涉嫌濫用職權、不當使用6億1250萬披索（約新台幣3億4053萬元）機密費及相關情事。這是薩拉自2日以來面臨的第2份彈劾狀，之前的彈劾狀同樣由民間人士提出，被指控違憲、貪汙、收賄、背叛公共信任等諸多罪名。

★敘利亞叛軍拿下中部戰略要城 領袖：目的是推翻總統阿薩德統治

敘利亞伊斯蘭主義叛軍佔領中部戰略要城哈瑪。（路透社）

敘利亞反抗軍於11月27日起對敘利亞軍隊發動大規模攻勢奪取領土，這是反抗軍自2020年以來首次發動大規模攻擊行動。叛軍攻下第2大城阿勒坡後，6日再拿下中部戰略要城哈瑪，領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）受訪說，閃電攻勢目的一如既往就是要推翻總統巴夏爾．阿塞德的統治。根據聯合國秘書長發言人7日指出，敘利亞自爆發戰爭迄今，已至少造成37萬人流離失所。

★英國下議院激烈辯論5小時 安樂死法案通過二讀

英國國會下議院議員30日以330票對275票通過安樂死法二讀，支持對英格蘭和威爾斯地區的末期病患進行「協助死亡」。下議院前一次就安樂死法案進行辯論是在2015年，當時該法案遭到否決。但民調顯示，英國公眾對此的態度已轉為支持，若立法通過，英國將跟進多個歐洲國家及其他允許某種形式協助死亡地區的腳步。

★拜登特赦兒子非法持槍逃稅等罪 稱韓特遭不公平對待

美國總統拜登2日簽署行政赦免令，免除他的兒子韓特非法取得槍枝、逃稅等罪名。拜登之前不斷表示，他不會特赦韓特，如今特赦兒子，他表示自己相信司法制度，但在掙扎如何處理這件事情時，也相信赤裸裸的政治已滲透到其中，導致司法的不公。他說道，「我希望美國人民能夠理解，身為一位父親和總統，為何做出了這樣的決定。」

★季辛格領導轉型失利退出英特爾 分析師：誰接手都面臨艱難挑戰

晶片製造商英特爾（Intel）2日宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）從公司退休，目前指派財務長辛斯納（David Zinsner）及高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）作為臨時共同執行長，也任命2名晶片產業老將加入董事會。英特爾曾經曾是全球半導體產業的巨頭，但近年在製造領域落後台積電等競爭對手，更錯過生成式AI浪潮，錯失投資OpenAI的機會。季辛格2021年回鍋接任執行長，其試圖帶領企業轉型，但如今代工業務迄今仍持續虧損。

★法國通過不信任動議 總理巴尼耶上任僅3個月垮台

法國總理巴尼耶（中）與國民議會議長布勞恩－皮維（前右，背對者）4日在國會交談。（路透社）

法國國會5日通過對總理巴尼耶（Michel Barnier）的不信任動議，使他領導的少數派聯合政府上任僅3個月便垮台，並使國內陷入更深的政治危機。法國政局不穩已持續數月，源自總統馬克宏為阻止極右派勢力推進，提前在今年夏天舉行國會選舉，卻弄巧成拙未能產生決定性結果。馬克宏6日宣布未來幾天內將任命新總理，屆時新人的首要任務就是讓國會通過2025年預算。面對批評聲浪，馬克宏仍堅持自己會做滿任期。

★北加州地震規模7.0 專家籲嚴防1989年大地震再現

北加州近海5日早上發生規模7.0地震，震央位於圖中星號處。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）

北加州6日發生規模7.0強震，一度傳出海嘯警報隨後解除。加州州長紐松 （Gavin Newsom）隨即發布緊急狀態，並啟動州政府資源協助民眾、進行必要疏散。專家指出，加州位處地震帶，每75年便可能發生一次像1989年造成逾60人死亡、重創經濟的大地震。

★中山美穗54歲急逝 被封日劇女王、情書成生涯代表作

日本女演員兼歌手中山美穗被發現在東京都澀谷區的家中死亡。圖為6日東京街頭看板出現中山美穗的新聞。（共同社）

日本女演員兼歌手中山美穗6日被發現在東京都澀谷區的家中死亡，享年54歲。相關人士表示，當日上午還在用LINE跟中山美穗溝通工作事宜，但之後未出現在原訂要搭乘的新幹線月台上，失聯後經紀公司員工前往中山美穗家中查看，才發現她似乎在浴缸內溺水，目前警視廳正在調查死因。1995年經典純愛電影「情書」裡，她在雪地裡大喊「お元気ですか」（你好嗎？）的絕美身影，將永存在影迷心中。

國內新聞

★拳擊黃筱雯奪金 台灣體壇8天內拿下10座冠軍

台灣拳擊女將黃筱雯。（圖取自facebook.com/OfficialWorldBoxing）

繼女拳好手黃筱雯11月30日在世界拳擊總會（WB）年終總決賽拿下女子54公斤級金牌、11月29日台灣代表隊小將拿下U12亞洲少棒錦標賽金牌，還有撞球、躲避球、健美、擊劍、拔河、桌球、跆拳道品勢賽事等等，台灣體壇在過去8天內成績大爆發，一共在9種不同運動種類拿到各級別（區域）的10座冠軍。

★花蓮震後北迴線多坍方土石流 台鐵研議靠海高架3方向改線可行性

花蓮4月3日發生強震後，地質極不穩定，台鐵北迴線遭遇落石砸斷鋼軌、多次土石流淹沒軌道，以和仁到崇德最嚴重，其中7月颱風來襲而被沖毀的北迴線小清水溪橋西正線，到21日才會恢復通車。台鐵已完成北迴線改線初步評估，改線從和平開始，在和平到崇德間做路線調整，路段約17.8公里，目前擬定3個方向，靠海高架、往內陸挖隧道，或僅局部路段架高，改線前先建明隧道補強。

★國內線機票31日起降價 華信台北-金門單程省182元最多

民航局2日宣布，依據中油公告的航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，國內23條航線機票31日起降價，平均降幅4.3%，其中華信航空台北-金門單程省新台幣182元最多；降幅最少的則是德安航空台東-綠島單程省30元。

★台大學生抗議陸生團參訪 高喊「這裡不是中國台北」

陸生團3日上午到訪台灣大學遇抗議，抗議學生集結社會科學院一樓，手持看板高喊「這裡不是中國台北」。中央社記者李雅雯攝 113年12月3日

前總統馬英九3日陪同7所中國大學師生訪問團參訪台大時遭遇抗議，台大學生手持看板高喊「這裡不是中國台北」、「平反六四天安門」、「支持香港民主自由」，並強調交流應建立在對等尊重與開放上，不是「讓對岸同學亂說他想說的一言堂」。馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲各方包容，強調交流目的在展現台灣多元面貌。對於中國網友稱桌球選手馬龍日前隨團參訪中山女高像「進了盤絲洞」，中山女高3日表示嚴正抗議以捍衛校譽及女性尊嚴。

★綜所稅報租金扣除額條件放寬 有殼族外縣市上班租屋等5樣態適用

財政部3日核釋放寬有屋族須另外租屋5樣態，申報綜所稅時每年每戶可列舉18萬元房屋租金支出特別扣除額，包含黃、紅單危險房屋，以及雖持有1房但因在異地就業、就學或就醫，而須另外租屋等情況。賦稅署說明，考量部分納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬雖有房屋，但仍有租屋居住需求特殊情形，適用列舉扣除可落實照顧民眾租屋需求的政策意旨。

★海科館長陳素芬霸凌成立 記大過調職

海科館前館長陳素芬日前遭爆經常高分貝飆罵部屬，教育部召集職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員進行專案調查，3日由次長林騰蛟公布結果確認職場霸凌成立。林騰蛟表示，陳素芬權威、貶抑性的管理風格，加上情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高壓且士氣低落，並呈現敵意且不友善的工作環境，符合職場霸凌的要件。陳素芬記一大過並調任非主管職。近來公務機關接連遭爆職場霸凌，教育部掌握轄下機關主管共13案，其中9案仍在調查。

★瓊瑤逝世享壽86歲 還珠格格梅花三弄等小說改編劇風靡華語圈數十年

1999年4月22日連續劇「還珠格格」慶功宴，瓊瑤 （右2） 與劇中演員張鐵林 （右1） 、趙薇 （左3）、范冰冰 （左1） 、台灣演員林心如 （左2） 共同切蛋糕慶祝收視率長紅。 （中央社檔案照片）

作家瓊瑤4日過世，享壽86歲，她生前著作多達60多部，被視為言情小說教主、華文世界IP教母，作品甚至影響一整代少女的愛情觀，閱讀瓊瑤一度成為台灣女性的集體經驗。她的作品包括「庭院深深」、「煙雨濛濛」、「彩雲飛」、「一簾幽夢」、「梅花三弄」系列、「還珠格格」系列等，幾乎成為台灣民眾記憶的一部分，不只小說走紅，改拍成電影、電視都蔚為風潮。消息傳出後，許多名人發文悼念，包括飾演還珠格格系列的演員趙薇、林心如、蘇有朋及陳志朋等。

★賴總統結束南太平洋友邦之旅 機場談話揭深化情誼等3收穫

總統賴清德（右）為期7天6夜「繁榮南島．智慧永續」之旅順利落幕，6日晚間返抵台灣，並在桃園國際機場發表談話。中央社記者葉臻攝 113年12月6日

總統賴清德與帛琉總統惠恕仁6日共同出席台帛海上救援聯合操演，賴總統說，海事安全及人道救援不分國界，未來會持續與帛琉，以及其他民主國家深化合作，共同維護區域穩定與安全，一起努力守護珍貴、美麗的海洋。總統6日造訪帛琉後於晚間返台，結束訪問南太平洋3友邦之旅。他在抵達桃園國際機場時表示，台灣只要堅定捍衛、深化民主，以民主普世價值與各國交往，一定可得到更多支持。

★憲兵遭中國情報人員吸收洩密 4士官兵涉違國安法遭訴

國防部接獲檢舉，指憲兵211營賴姓、黎姓、林姓士官及國防部資通電軍陳姓士兵，涉嫌轉售軍中資料給中國情報工作人員，賺取報酬近200萬元。北檢6日依違反國安法等罪嫌起訴4人。本案由國防部接獲官兵檢舉，經交憲兵指揮部基隆憲兵隊及法務部調查局國家安全維護工作站清查涉案人員及分析金流後，分別報請北檢指揮偵辦。檢調8月起展開搜索、約談行動，聲請羈押禁見賴男等4人獲准。4人到案後均坦承犯行。

★虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍身亡 最高檢指示成立專案小組釐清疑點

虛擬貨幣分析師陳梅慧4日與任職刑事局的男友因案應訊返程時，於國道新竹路段發生車禍身亡。由於陳梅慧曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，其突遭車禍身亡，引發外界質疑是否涉及警界內鬥或財團利益糾葛。最高檢察署6日表示，已指示竹檢成立專案小組調查車禍原因，釐清疑點。