1208-1214一週大事

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一週大事關注焦點：尹錫悅彈劾案通過、敘利亞阿塞德政權垮台、川普登時代雜誌年度風雲人物、日本爆發蘋果病、中國軍機艦擾台、八炯控中共收買網紅、台美21世紀貿易倡議

國外新聞

★韓國會204票贊成通過總統彈劾案 尹錫悅即刻停職

韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。韓國國會14日第2度表決尹錫悅彈劾案，最後204票贊成通過。由於反對黨的議員席次為192席，代表執政的國民力量黨可能有12名議員倒戈。憲法法院就彈劾案做出裁決前，尹錫悅即刻停職，由國務總理暫代職務。若憲法法院駁回，尹錫悅可恢復總統職務，如憲法法院裁准彈劾案，尹錫悅將確定下台，需在60天內舉行總統選舉。

★敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權 以色列占領雙方緩衝區

敘利亞反叛軍推翻阿塞德政權。1名男子8日舉著反對派旗幟，慶祝總統阿塞德24年威權統治結束。（路透社）

敘利亞反抗軍8日推翻總統阿塞德，結束其家族50年統治。阿塞德逃往俄羅斯，中東局勢引發國際關注。以色列總理尼坦雅胡下令以軍占領位於戈蘭高地的以敘兩國緩衝區，截至10日以色列對敘利亞發動逾300次空襲，摧毀該國重要軍事據點。

★川普登時代雜誌2024年度風雲人物 二度獲選擠下凱特、馬斯克

美國「時代雜誌」12日公布2024年年度風雲人物，由美國總統當選人川普獲得殊榮，這是他繼2016年以來第二次獲選。今年9位進入決選的候選者包括美國副總統賀錦麗、英國劍橋公爵夫人凱特、科技大亨馬斯克、俄羅斯異議人士納瓦尼遺孀尤莉雅與以色列總理尼坦雅胡。

★中國認定輝達涉嫌違反「反壟斷法」 已立案調查

中國對美國晶片業者輝達展開反壟斷調查，針對其2020年收購邁倫科技的交易。此舉被視為回應美國貿易制裁，特別是針對即將上任的總統當選人川普可能採取的行動。輝達在中國市場的營收占其全球業務12%，但因美國限制對中國出售晶片，業務比例萎縮。此事件顯示中國加強對外資企業的監管，可能影響輝達在中國的發展。

★馬克宏任命中間派白胡為新總理 盼走出法國政治僵局

法國總統馬克宏13日任命中間派領袖白胡為新總理，接替因不信任動議下台的前總理巴尼耶。白胡面臨的挑戰包括組建新政府並通過2025年預算案。法國政壇分裂，反對黨揚言對非新人民陣線總理提出不信任動議。白胡強調和解，並獲左翼社會黨和生態綠黨支持，前提是不得動用憲法第49.3條。

★日本爆發「蘋果病」疫情 東京千葉埼玉神奈川都達流行警戒

日本近期發生俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情，日本放送協會（NHK）報導，包含東京、千葉、埼玉、神奈川等1都3縣達到流行警戒，部分地區患者人數創下25年來新高。蘋果病症狀由微小病毒B19所引起，傳染途徑是飛沫傳染，較常見於小孩子，通常會先出現上呼吸道症狀如發燒、流鼻水，之後兩頰會變得紅通通。

★馬斯克淨資產暴增 身家破4000億美元史上第一人

美國財經媒體CNBC報導，彭博估計，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克目前淨資產已超過4000億美元，成為身家達此門檻的第一人。特斯拉近來股價飆升，但馬斯克資產暴增是因他的私人企業美國太空探索科技公司內部股票出售。

★「金」5度登上日本年度漢字 奧運、政治都有它

日本漢字能力檢定協會12日在京都市清水寺公布2024年日本年度漢字為「金」，反映多個社會關注議題，包括日本選手今年在巴黎奧運表現亮眼，摘下破紀錄20面金牌，以及圍繞政壇的「裏金」（黑金）問題。

★巴黎聖母院之門敞開 重啟儀式兼容傳統與現代

巴黎聖母院於7日進行重啟儀式，僅受邀貴賓、宗教人士、消防員、古蹟修復員、表演者與媒體記者能參與，共計2500名。中央社記者李若韻巴黎攝 113年12月8日

巴黎聖母院在2019年遭祝融後，在歷經5年修復後，7日完成重啟儀式。儀式的風格兼容傳統與現代，多個國家的元首與代表紛紛出席，包括烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統當選人川普。法國總統馬克宏表示，5年修復計畫需要前所未有的博愛才得以完成；巴黎教區總主教特別感謝法國古蹟修復專家的無比專業能力，讓表面上看似不可能的事變得可能，並宣布巴黎聖母院之門已敞開。

★韋伯望遠鏡證實宇宙加速膨脹 科學家：或與暗能量有關

美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡資料證實，宇宙膨脹速度比天文物理學者依據宇宙最初條件和數十億年來的演變預期的速度還要快上8%，其間差異稱為「哈伯張力」。科學家苦思這種現象的原因，或許與一些涉及暗能量和暗物質等神秘宇宙成分的未知因素有關。

國內新聞

★中共設7空域保留區集結軍艦擾台 國防部發布監控影片

國防部13日公布海軍監控中共軍艦畫面。（國防部提供）

共軍9日至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並出動大批海軍艦艇、公務船進行海上軍事行動。國防部13日發布「有備無患」影片，公布海軍監控中共軍艦的畫面和國軍執行戰備的剪影，強調堅決捍衛國家安全。海巡署也指出，中國海警船近日持續在台灣周邊海域灰色地帶襲擾，至13日凌晨2時許，原在台灣西南、東南海域徘徊的9艘中國海警船已北返，過程中皆有嚴密監控。

★YouTuber八炯控中共收買網紅 揭統戰手法

網紅八炯（右）與歌曲「中國老總」原唱陳柏源（左）拍片揭發中國如何收買台灣網紅、執行統戰作業等相關議題。中央社記者趙世勳攝 113年12月8日

YouTuber八炯發布「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾被中國刻劃為「愛國台灣青年」樣板的陳柏源揭露中國大陸出資收買網紅，讓中共滲透台灣網紅圈一事重回焦點。回顧今年，6月時YouTuber波特王曾指出，中共透過招待「機加酒」的互惠模式邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片；歌手謝和弦、藝人何以奇表示收到北京某公司來信，指發布特定內容後將介紹中國的工作機會，並邀請藝人組建「台灣擁和黨」參政。對於中國對台動作頻頻，陸委會表示，政府都有掌握並持續密注。

★雙方法規確認完備 台美21世紀貿易倡議首批協定生效

台美21世紀貿易倡議首批協定10日起生效，迎來重大里程碑。協議自去年6月在華府簽署，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項，歷時一年半後生效。行政院經貿談判辦公室說，預期協定將使台美雙方的貨品通關程序，及服務貿易設立據點的程序更為便捷，同時將增加雙方中小企業互動，以及參與貿易的機會。

★財部：全年出口規模上看4744億美元 將創歷史次高

財政部9日公布最新海關進出口貿易初步統計，11月出口金額410.9億美元、年增9.7%；進口金額331.6億美元、年增19.8%。出、進口互抵後，11月出超79.2億美元。累計前11月出口4315億美元、年增9.9%，進口3571.3億美元、年增10.6%，規模值雙創歷年同期次高。財政部表示，受惠AI商機及國內半導體領導廠商兼具產能、製程等優勢，預估全年出口規模將介於4732億至4744億美元，創歷史次高，成長率則將落在9.4%至9.7%。

★張忠謀自傳發表會揭生涯內幕 2009年變相裁員事件為退休前最後危機

台積電創辦人張忠謀（前中）自傳全集新書發表會9日下午在台北遠東香格里拉舉行，張忠謀和與會來賓握手致意。中央社記者王飛華攝 113年12月9日

台積電創辦人張忠謀開創晶圓代工商業模式，而台積電現已是眾人口中的「護國神山」。張忠謀9日出席自傳新書發表會，親自導讀說明過去經歷的危機與轉機，他回顧2009年台積電變相裁員事件，是他2018年自台積電退休前經歷的最後一次危機。前總統蔡英文出席新書發表會時致詞表示，發展人工智慧少不了台灣晶片，在張忠謀的領導下讓台灣半導體供應鏈本土化，也帶動台灣護國群山的造山運動。

★新北捷運環狀線全線復駛 優化盤式支承防止位移

捷運環狀線今年4月3日受花蓮強震影響，9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致第3階段板橋至中和站之間無法營運，原初估修復時間為1年2個月，12日確認安全無虞後全線復駛，提早半年完成修復完成。新北市捷運局表示，修復工程特別設置雙重保護機制，全面更換優化盤式支承，也增設永久防落橋及抗拉拔裝置防止位移。

★謝宜容涉貪污圖利廠商得標 新北地院裁定收押禁見

新北地院11日表示，勞發署北分署前分署長謝宜容因涉及圖利罪、意圖影響採購結果或獲取不當利益犯罪重大，有逃亡之虞，裁定收押禁見。另一方面，勞動部勞發署北分署吳姓公務員輕生案重啟調查，勞動部認定謝宜容管理高度不當，包含持續性怒罵、咆哮及責難人員，要求處理超出職位責任範圍以及跑步等，致人員身心俱疲。

★衛福部3簡任咆哮下屬、亂退公文 職場霸凌3案成立處分7人

衛福部職場霸凌案12日由次長呂建德公布調查結果，8案中3案成立、懲處7人。成立案件涉及3名簡任非主管濫用職權，其中保護司林姓簡任霸凌情節嚴重，記1大過移付懲戒，長照司長強制同仁做健康操記小過，社保司長、社工司長管理不周各記申誡。行政院霸凌通報平台預計13日公開，結案時程以1個月為限；行政院長卓榮泰要求保護當事人隱私，據實調查速查速決。

★圍棋名將許皓鋐本季國內職業賽全數奪冠 2000年後台灣棋壇第一人

台灣圍棋名將許皓鋐9日在棋王賽第5局以中盤勝擊敗陳祈睿，不僅完成3連霸，更達成本季8個國內職業賽全數奪冠「完全制霸」，成為2000年後台灣棋壇首名「完全制霸」棋士，累計獎金逼近新台幣700萬元。許皓鋐透露希望再加強整體內容，並在世界賽突破自我。

★經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打

世界棒球經典賽資格賽將於明年2月開打，11日在中華職棒召開35人名單選訓會議，台灣隊總教練曾豪駒表示，資格賽名單幾乎與12強不同，僅陳傑憲1人重複，他有相當高的意願。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌受訪說，12強國手應該要好好休息，陳傑憲有強烈意願與使命感，若繼續出任隊長，對國家隊有很大幫助。