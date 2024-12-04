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聯合國大會通過決議案 推動巴勒斯坦建國

2024/12/4 12:42（12/4 13:02 更新）
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巴勒斯坦民眾10月7日聚集在加薩走廊南部一帶。（路透社）
巴勒斯坦民眾10月7日聚集在加薩走廊南部一帶。（路透社）
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（中央社紐約聯合國總部3日綜合外電報導）聯合國大會今天通過決議案，呼籲以色列從所占領的巴勒斯坦領土撤軍，並將推動巴勒斯坦建國，安排明年6月召開國際會議，試圖推動「兩國方案」。

聯合國大會以157票贊成、8票反對的表決結果通過決議案，美國和以色列等國投下反對票，另有7票棄權。大會在決議文中表達「根據國際法，堅定支持以色列和巴勒斯坦並立的兩國方案」。

大會表示，兩國應「以1967年之前的邊界為基礎，在公認的界線內，和平安全地毗鄰共存」。

大會主張於2025年6月在紐約召開高層級國際會議，由法國和沙烏地阿拉伯共同主持，以替外交行動注入新活力，讓兩國方案得以實現。

大會呼籲「實現巴勒斯坦人民不可剝奪的權利，主要是自決與獨立建國的權利」。

聯合國認為約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊被以色列非法占領。

聯合國大會呼籲以色列「盡快結束在巴勒斯坦被占領領土上的非法存在」，並停止所有新的屯墾活動。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1131204

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#巴勒斯坦
#以色列
#聯合國大會
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