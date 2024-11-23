1117-1123一週大事

一週大事關注焦點：俄烏戰事升級／國際刑事法院對以色列總理哈瑪斯領袖發逮捕令／川普證實上任遣返非法移民／波羅的海2海底電纜遭切斷／賴總統出訪南太友邦／蔡英文赴加出席論壇／12強賽台日晉級冠軍賽／北市和平天橋開拆

國外新聞

★烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈 俄國採極音速飛彈攻擊

烏克蘭19日首度朝俄羅斯境內發射美製ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）飛彈，21日又發射「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，俄羅斯總統蒲亭因此聲稱，為回應其使用美國和英國長程打擊武器攻擊境內，俄方「在實戰條件下」，成功試射最新型極音速中程彈道飛彈，俄烏戰事瞬間升級。

★以色列總理尼坦雅胡和哈瑪斯領袖涉戰爭罪 國際刑事法院發逮捕令

國際刑事法院法官21日以涉嫌戰爭罪與違反人道罪為由，對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯軍事首領戴夫、以色列總理尼坦雅胡，與以色列前國防部長葛朗特發布逮捕令。

★川普證實上任遣返非法移民 無證中國役齡男子優先

美國總統當選人川普18日在社群媒體證實，上任後將頒布緊急狀態，動用「軍事資源」（military assets）遣返無證移民，優先遣返的對象包括法院已經發下驅逐令的無證移民、有犯罪記錄的無證移民以及無證中國役齡男子。根據媒體報導，如果川普動用國民警衛隊，這將創下美國史上首例，美國法律禁止軍事單位參與國內執法。

★波羅的海2海底電纜遭切斷 金融時報：瑞典追查中國船隻

圖為一鵬三號航行軌跡。（圖取自Marine Traffic網頁marinetraffic.com）

北歐波羅的海2條海底光纖通訊電纜19日被切斷，根據媒體報導受損的是一條連接瑞典與立陶宛與一條連接芬蘭與德國的海底電纜，而被切斷的時間點前後，中國註冊船隻「一鵬三號」（Yi Peng 3，音譯）曾航行通過附近。瑞典已針對這兩起事件展開調查，並正在研究一鵬三號可能涉及的角色。

★25國COP29承諾 不再新建未減排燃煤電廠

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），25國於20日承諾明年不再新建未採取減排措施的燃煤發電廠，以加速汰除極易造成汙染的化石燃料，其中大多為富裕國家，包括英國、加拿大、法國、德國和主要煤炭生產國澳洲等富裕的已開發國家。

★香港泛民涉顛覆政權案 戴耀廷重判10年、黃之鋒4年8個月

香港泛民初選案案件中，泛民陣營許多菁英以涉嫌違反「港區國安法」的「串謀顛覆國家政權」罪成為被告，其中45人被判罪成，19日宣判刑期。被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

★美司法部反托拉斯請求分拆Google 出售Chrome瀏覽器

美國政府20日晚請求一名法官諭令Google分拆事業體，出售廣受使用的Chrome網頁瀏覽器，在提交文件中更包括禁止Google達成協議成為智慧型手機的預設搜尋引擎，並防止Google不正當利用其安卓（Android）行動作業系統。此反托拉斯行動象徵著美國政府的監管機關進行重大變革。

★瑞典電池廠Northvolt聲請破產 重創歐洲電動車雄心

瑞典電動車電池製造商Northvolt於21日表示，目前剩下的現金只夠支撐營運約一週，已在美國聲請破產保護，在破產期間，公司仍將照常營運。這對歐洲寄望於這家最具發展潛力的電池製造商，能夠減少西方車廠對中國競爭對手的依賴造成打擊。

★納達爾職業生涯最後一舞遺憾落幕 西班牙台維斯盃8強止步

納達爾結束職業生涯最後一場比賽，揮手向眾人告別。（路透社）

西班牙與荷蘭19日在台維斯盃8強賽廝殺，荷蘭好手范德贊德舒爾普以6比4、6比4直落二打敗即將封拍的西班牙網球名將納達爾，納達爾正式結束他輝煌職業生涯的最後一舞。比賽結束時，現場上萬球迷不斷高喊他的名字，納達爾也在西班牙國歌響起時，情緒變得相當激動，說：「我度過了情緒激昂的一天，在以職業球員身分最後一次聽見國歌響起，感受非常特別。」

★大谷翔平全票奪國聯MVP 史上首位指定打擊獲獎

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平在達成50轟50盜壯舉並首奪世界大賽冠軍後，21日獲選國家聯盟MVP，成為史上第1位以指定打擊身分獲此殊榮的球員。

國內新聞

★賴總統任內首次出訪選擇南太 黨政人士曝戰略考量

總統府發言人郭雅慧（右）22日上午舉行記者會宣布，總統賴清德預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。中央社記者王騰毅攝 113年11月22日



總統賴清德30日將啟動任內首次出訪，展開「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國，以及帛琉共和國，期盼達成3個永續目標，預計12月6日返國。

★啟程赴加出席論壇 蔡英文：傳達台灣守護民主信念

前總統蔡英文20日晚表示，她將在「哈利法克斯國際安全論壇」發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。

★12強棒球賽美國6比5擊敗委內瑞拉 台灣挺進冠軍戰

世界12強棒球賽台灣隊台北時間22日在東京巨蛋對美國打擊爆發，終場以8比2搶下複賽首勝，且是成棒層級睽違21年再擊退美國，台灣球員賽後在場中慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日



世界12強棒球賽複賽，台灣隊台北時間22日以8比2力退強敵美國，搶下複賽首勝。而23日美國隊以6比5擊敗委內瑞拉隊，讓台灣隊23日晚與日本隊交手無論勝敗，都能挺進24日的金牌戰。

★「臺灣漫遊錄」奪美翻譯文學大獎 文化部長李遠恭賀

由楊双子執筆、金翎英譯的「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎翻譯文學類最高獎項。文化部長李遠第一時間向作者和譯者道賀，並表示這是台灣文學的驕傲，也是文化部長期支持文學外譯的里程碑。

★旅外健保12/23起不可停保 出國逾6個月仍需繳費

衛福部22日預告健保法施行細則部分條文修正草案，健保自12月23日起廢止停復保，擁有中華民國戶籍者即需持續繳保費；已停保者維持停保，但返國當日復保後不再可停保。

★清華、中華大學整併 教部比照台科、華夏案協助

清華大學、中華大學（都位於新竹市）將推動整併，教育部表示，暫未收到兩校計畫書，依照目前資訊，將在確保學生及教職員權益下，比照「台科大、華夏科大模式」給予協助。

★行政院證實洪申翰接勞動部長 王義川遞補不分區立委

勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院22日證實，行政院長卓榮泰晚間徵詢民進黨不分區立委洪申翰接任意願，已獲洪申翰正面答覆，將出任勞動部長。

★國防部：雷神詐台罰款19日完成匯款 52億解繳國庫

國防部20日表示，美國雷神公司日前以詐欺行為向美政府收取過高費用，導致台灣軍售成本抬高，目前雷神賠罰款已在昨天全數完成賣匯，共新台幣52億116萬元並同步解繳國庫，後續將清查他案，確保台灣權益。

★北市和平天橋開拆 護橋團體嗆施工不合格要檢舉

台北市政府宣布，和平新生天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤，19日起開始封橋並啟動拆除作業，護橋團體晚間前往橋下抗議，控訴市長蔣萬安背棄承諾，背離民意一意孤行。中央社記者孫仲達攝 113年11月19日



北市和平新生天橋19日晚間11時正式開拆，護橋團體持續以旗幟及短講呼籲懸崖勒馬，高喊「不要再拆了」，並指出工人安全配備不合格、會吵到孕婦等要求勞檢。

★台南連續地震 氣象署：未來3天有規模4.5以上餘震

台南22日晚間發生多起地震，中央氣象署說，主因是菲律賓海板塊跟歐亞板塊擠壓的能量往西，在脆弱地方造成地震活動，未來3天不排除有規模4.5以上餘震。