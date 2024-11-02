1027-1102一週大事

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一週大事關注焦點：日本眾議院大選自民黨慘敗／美媒不替總統候選人背書／西班牙瓦倫西亞洪災／世界大賽道奇封王／颱風康芮掃全台／京華城案柯文哲延押／台灣列非洲豬瘟非疫國／腸病毒疫情升溫

國外新聞

★日本眾院大選各黨不過半 在野尋求結盟拚變天

日本第50屆眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，重演1993年「各黨不過半」。近期將舉行首相指名選舉，朝野政黨為掌握執政權正展開合縱連橫，首相石破茂已表達盼維持自公聯合執政的政局。席次大躍進的最大在野黨立憲民主黨則已確認未來大方向，在包括首相指名選舉支持該黨代表野田佳彥等方面，呼籲其他在野黨展開合作。

★北韓軍援俄羅斯 立陶宛組織：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

美國國務卿布林肯10月31日表示，目前有多達8000名北韓士兵駐紮在俄羅斯庫爾斯克地區，將加入對烏克蘭的戰鬥。立陶宛知名非政府組織「藍/黃」負責人歐曼則指出，烏克蘭軍隊10月25日與北韓軍隊首度交戰，地點在目前被烏克蘭掌控的俄羅斯庫爾斯克地區，北韓僅1名士兵生還。

★今日美國報跟進不替總統候選人背書 華郵25萬讀者怒退訂

美國總統大選逼近，一連串大型全國性媒體紛紛宣布不為特定總統候選人背書，「華盛頓郵報」與「洛杉磯時報」做出類似決定後，兩家媒體皆有編輯請辭，並在全國引起劇烈反彈。「今日美國報」10月28日旗下所有出版刊物不會替特定候選人背書，成為最新一起案例，震驚媒體界。

★西班牙洪災增至158死 8小時降下1年雨量

暴雨襲擊西班牙瓦倫西亞，居民看著被洪水沖走後堆積起的汽車。（美聯社）

西班牙發生罕見洪災，死亡人數於10月31日增加到至少158人，其中以東部瓦倫西亞自治區災情最為慘重。氣象學家表示，瓦倫西亞部分地區8個小時內就降下1年的雨量，導致農田淹沒、公路出現堆積物，可能是西班牙近30年最致命的洪災。

★輝達取代英特爾成道瓊指數成分股 晶片製造業市場轉變

英特爾作為道瓊工業平均指數成分股已有25年，路透社報導，標準普爾道瓊指數公司1日表示，輝達將於下週加入道瓊指數，凸顯晶片製造業市場轉變，並對陷入困境的英特爾再度造成挫敗。

★路透：中國研究員以Meta模型開發軍用AI工具

在路透社審查的一篇6月論文中，來自3個機構的6名中國研究人員，其中包括隸屬於中國人民解放軍主要研究機構軍事科學院的兩個機構，詳細介紹了他們如何將Meta的Llama早期版本作為基礎，開發出潛在的軍事應用AI工具ChatBIT。

★立陶宛國會選舉社民黨勝出 承諾國防支出占GDP3.5%

立陶宛國會選舉10月27日落幕，反對派社會民主黨在民眾對生活成本過高不滿，以及對來自俄國的潛在威脅感到擔憂的狀況下，贏得52席勝出。主席布林克維修特表示，即將執政的社民黨政府將使國防支出占GDP至少3.5%，外交、安全和國防政策將延續即將下台的「祖國聯盟」政府方針。

★喬治亞中選會稱親俄執政黨贏得國會大選 反對派控造假

喬治亞中央選舉委員會表示，在完成超過99%選區的計票後，執政黨「喬治亞之夢」獲得54.08%選票，贏得國會大選。親西方反對派則指控選舉結果造假，稱這場選舉是「憲法政變」。喬治亞可能會與鄰國俄羅斯建立更密切的關係，這可能對其加入歐盟帶來新的打擊。

★泰國6主要機場免登機證只需掃描臉部 國際線12月上路

泰國機場管理公司10月28日宣布，未來旅客在泰國主要6個國際機場辦理登機手續時，不管是在航空公司櫃檯或是利用自助登機的機器，都可以選擇掃描臉部和登記個人資料，接著旅客一路到登機時不再需要登機證，只要掃臉即可，國內線和國際線分別從11月和12月開始上路。

★MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍

美國職棒大聯盟MLB 10月30日舉辦世界大賽第5戰，洛杉磯道奇以7比6逆轉紐約洋基獲得世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB世界大賽第5戰，洛杉磯道奇10月30日一度落後5分，最終以7比6逆轉勝，以4勝1負拿下隊史第8座世界大賽冠軍。道奇球員弗利曼對洋基5戰轟出4支全壘打並貢獻12分打點，獲選為世界大賽MVP。日籍球星大谷翔平首度入手世界大賽冠軍戒指，實現他高中時希望同年奪冠與結婚的夢想。貝茲則成為唯一至少擁有3枚世界大賽冠軍戒的現役野手。

國內新聞

★颱風康芮掃全台 山區路斷坍方土石流 都會區樹倒一片

颱風康芮直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情，1日台北市信義區民眾清晨外出運動，路邊倒塌樹木等待清理。中央社記者趙世勳攝 113年11月1日

颱風康芮10月31日下午1時40分登陸台東；據統計，今年已有凱米、山陀兒、康芮登陸，為16年以來，首次1年內有3個颱風登陸，而康芮也是史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。颱風康芮1日上午脫離本島，強烈風雨帶來的各種災情仍影響台灣，全台累計釀2死515傷。市區路上可見許多被風吹倒路樹，10月31日晚間最高更一度有77萬戶停電。

★京華城案柯文哲延押2個月 法院：有滅證勾串共犯證人之虞

台北地檢署持續偵辦京華城案，9月5日聲請羈押禁見前台北市長柯文哲（右2）獲准，由於羈押期限將至，檢察官日前向台北地方法院聲請延押，1日召開延押庭，下午裁定柯文哲延長羈押2個月。中央社記者張皓安攝 113年11月1日

台北地檢署偵辦京華城案，北檢認為前台北市長柯文哲涉嫌違背職務收賄，且重要關係人許芷瑜仍滯留境外，部分證人尚未到案，在柯文哲羈押期限將至前向台北地方法院聲請延押。台北地方法院審理後，認定柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有滅證、勾串共犯證人之虞，裁定自11月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

★台灣防疫有成 正式列為非洲豬瘟非疫國

全球多國2018年起陸續爆發非洲豬瘟疫情，亞洲地區更受到嚴重影響，台灣透過嚴格邊境把關、阻絕病毒於境外，作為防範非洲豬瘟的首要策略。農業部1日表示，世界動物衛生組織已正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，與日本是東亞唯二的非洲豬瘟防疫國，彰顯邊境防疫成效。

★主計總處概估第3季經濟成長3.97% 全年可望突破4%

AI需求火熱，激勵台灣出口寫下亮眼成績。主計總處10月31日公布第3季經濟成長概估為3.97%，優於預期，在第4季經濟成長維持預測值的前提下，可望拉抬全年經濟成長率突破4%、達4.10%，優於8月預測值3.9%，景氣穩健擴張。

★無照駕駛致嚴重死傷 交通部擬修法終身禁考領駕照

近期發生無照駕駛撞死、重傷行人等嚴重違規事故，交通部長陳世凱10月30日召開行人道安記者會，說明加重無照駕駛罰則的修法方向，擬加重「禁考期」的罰則，「致人重傷或死亡」從禁考4年，提高到終身不得考領駕照。如果是未成年人無照，將強制監護人併同道安講習，教育單位也將列冊輔導。

★腸病毒疫情反常升溫 疾管署：估年底脫離流行

疾管署監測資料顯示，10月20日至26日門急診就診計1萬8266人次，較前1週上升10.3%。疾管署發言人羅一鈞指出，今年腸病毒疫情反常，到了秋冬還在上升，過去只曾經在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情，依模式推估疫情，目前到11月底前都是高原期，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。

★創意私房性剝削案 11嫌二審改減判1年5月至12年

林姓男子曾為國小教師，他與代號「老馬」的不詳人士一同合作經營網路論壇「創意私房」，並與劉姓前警員等10名會員共同販售兒少性影像牟利，一審判處11人1年8月至17年不等徒刑，二審改減判1年5月至12年不等徒刑，可上訴。

★0403地震後太魯閣重建 無人機雷達輔助判讀邊坡風險一覽無遺

太魯閣峽谷經0403強震，多處景點遭受落石與崩塌重創，太管處為瞭解受損情形，歷經半年初勘與影像紀錄作業，結合科技手段，導入高精度環景UAV無人機空拍、光學雷達LIDAR測繪，甚至配合人員步行履勘。拍攝成果呈現邊坡上的蝕溝、危險巨石與殘留鬆動的土石材料，都能一覽無遺，有助於了解土石崩落的來源，也有助勾勒災修工作的規劃。

★石英離世享壽82歲 出道逾50年曾演娘家、夜市人生等8點檔

資深藝人石英10月27日自然老化過世於台大癌醫中心，享壽82歲。石英出道超過50年，曾入圍2屆金鐘獎、2屆金馬獎，演技備受肯定，在「娘家」、 「夜市人生」、「父與子」等多部8點檔演出，讓不少觀眾印象深刻，早期也有演出「包青天」、「施公奇案」、「鳥來伯與十三姨」等戲劇。他生前參演的最後一部戲劇是2021年的「孟婆客棧」，當時露面精神和身體狀態都相當有精神，如今離世消息讓外界頗為震驚與不捨。

★台裔設計師游十儒登溫哥華時裝週 書法筆墨融入服飾打造夢幻世界

游十儒常巧妙地運用台灣文化元素，曾將原住民和客家風情都融入設計中。今年他設計的幾件服飾的布料上，印著淡淡的筆墨字，那是他祖父的手寫書法，寫著他曾祖父的詩作。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日

年度溫哥華時裝週10月27日落幕，今年品牌秀重頭戲是台裔設計師游十儒的英文同名品牌「Alex S.Yu」，成為今年時裝週開幕秀，50位模特兒穿上他設計的服飾走伸展台，展現夢幻又熱情的風格。出生書香世家的游十儒並將家族文藝風采揉入秀展中，完美呈現東西融合。