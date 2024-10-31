台師大攜手中山女高 AI助力國文課增強學習效果

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（中央社記者許秩維台北31日電）台師大致力推動國文教學改革，113學年更攜手中山女高，在國文課試行AI融入教學，由AI提供修改建議與改寫文章，成為學生語文學習的重要助力，提升學習成效。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大教務處推動國文教學改革，大一必修「共同國文」課自109學年起更名為「中文閱讀與思辨」、「中文寫作與表達」課，除了教材與教法的變革創新，更有教師研發的「中文思辨與寫作能力測驗」暨評分量尺。

113學年台師大攜手中山女高參與聯發科技教育基金會「生成式AI教學試行方案」，在國文課試行AI融入教學，學生只需輸入紙本測驗作答內容，便可獲得AI評定的「訊息統整」、「問題提問」、「觀點建立」、「文辭組織」等成績、評分說明、修改建議與改寫文章，並參考AI所提供答案，繼續提問和調整，直至完成寫作。

台師大共同教育委員會國文教育組主任胡衍南表示，學習者面對生成式AI學習工具，應採取開放又審慎的態度，生成式AI固然為語文學習提供新的路徑，但AI作為工具，無法完全取代學習者自身的思維與表達，因此使用時應著重於「參考」生成結果，而非全盤接受其產出，在保持批判性思考與學習主體性的前提下，學習者才能從生成式AI工具中受益成長。

中山女高教師黃月銀分享，高中生運用生成式AI來輔助學習、分擔作業任務已逐漸普遍，在討論課中，AI扮演思辨夥伴，必須經由實作認識其優缺點，從而掌握對話技巧與操作步驟，提昇學習效率；高中生在課堂可用AI來生圖、生文，或以AI協助撰寫小論文等。（編輯：陳政偉）1131031