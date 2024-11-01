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台灣本島脫離颱風康芮暴風圈 中南部防豪大雨

2024/11/1 10:13（11/1 10:26 更新）
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根據中央氣象署1日上午9時15分資料顯示，台灣本島已脫颱風康芮暴風圈。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）根據中央氣象署今天上午9時15分資料顯示，台灣本島已脫颱風「康芮」暴風圈，但受外圍環流影響，中南部12縣市尤其山區應防大雨、豪雨。

氣象署指出，颱風「康芮」過去3小時強度減弱，目前中心位在馬祖東北方海面，向東北轉東北東移動，台灣本島已脫離暴風圈，對馬祖仍構成威脅。預計颱風強度有持續減弱，且暴風圈也有縮小的趨勢。

目前陸上警戒區只有馬祖，海上警戒範圍為台灣北部海面。

氣象署提醒，今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪仍大並有長浪，浪高可達2至4公尺，尤其馬祖沿海可達6公尺以上，應避免前往海邊活動。

氣象署還發布12縣市大雨及豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗至高雄、花蓮、馬祖及屏東山區有局部大雨，應注意雷擊及強陣風，山區防坍方、落石、土石流，低窪地區防淹水，並應避免進入山區及河川活動。

另外，也發布陸上強風特報，受到颱風及其外圍環流影響，今天馬祖、新竹以北、基隆北海岸、宜蘭沿海空曠地區有9至10級強陣風，其他地區也有較強陣風。（編輯：戴光育）1131101

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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