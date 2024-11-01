中美洲經貿辦參加旅展 邀民眾遊貝里斯、瓜地馬拉

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（中央社記者游凱翔台北1日電）2024台北國際旅館今天在南港展覽館登場，中美洲經貿辦也設立「中美洲館」，並推廣友邦貝里斯、瓜地馬拉的美麗風景與美食，並歡迎民眾搭機旅遊；總統賴清德、外交部次長田中光等人出席開幕儀式。

中美洲經貿辦事處下午發布新聞稿表示，中美洲經貿辦攜手貝里斯與瓜地馬拉駐台大使館參加「2024台北國際旅展」，並設立「中美洲館」，於上午舉行開幕儀式，賴總統、田中光、交通部等人與貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、瓜地馬拉代辦歐蒂絲（Daniela Ortiz Figueroa）及「中美洲經貿辦事處」主任徐韶慧等人共同出席。

中美洲經貿辦說明，對於喜愛冒險的旅客來說，貝里斯無疑是最佳選擇，因為其擁有全球第二大珊瑚礁系統的貝里斯堡礁保護區，為潛水愛好者提供探索神秘海底世界的機會，而世界聞名的「大藍洞」（Great Blue Hole）更是潛水挑戰者的夢幻勝地。

中美洲經貿辦指出，貝里斯的馬雅遺址如卡拉酷（Caracol）和蘇南圖尼奇（Xunantunich），充滿著古老文明的神秘色彩，吸引著對歷史感興趣的旅客來探訪；美食愛好者則一定會愛上貝里斯的料理，特別是使用國寶級夏普奶奶辣醬（Marie Sharp’s）調味的海鮮大餐，讓每一口都充滿驚喜與風味。

中美洲經貿辦也提到，瓜地馬拉擁有迷人的自然景觀與悠久的歷史文化，走進提卡爾（Tikal）國家公園的馬雅金字塔，彷彿走入古代，感受馬雅文明輝煌與莊嚴；火山環繞的阿蒂特蘭湖（Lake Atitlán）則像一幅天然的美景畫作，讓人沉浸在自然的寧靜之中。

中美洲經貿辦指出，瓜地馬拉的傳統文化更是多元且色彩繽紛，從當地市集到民族服飾，無不展現著深厚的文化底蘊。當然也別忘記品嚐燉肉玉米餅，配上一塊馬雅巧克力甜點，才是完整的瓜地馬拉體驗。

徐韶慧則提到，此次中美洲館不只安排台灣旅遊業者現場推廣優惠的中美洲旅遊行程，還有貝里斯傳統舞蹈表演、拉丁樂團Live以及Salsa舞蹈教學，讓參展民眾親身感受拉丁音樂與舞蹈的激情。

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另外，現場設有咖啡與蘭姆調酒吧檯，免費品嚐來自中美洲友邦的濃醇風味；此外，「中美洲十八啦」擲骰挑戰和認識邦交國集點兌獎活動也充滿趣味，讓民眾邊學邊玩，還能贏得豐富好禮。

徐韶慧最後指出，今年中美洲經貿辦特別攜手聯合航空，民眾凡於台北國際旅展期間參與「中美洲館」的抽獎活動，就有機會贏得台灣至中美洲來回經濟艙機票一張，透過台北至舊金山航線輕鬆轉機至瓜地馬拉和貝里斯等熱門航點，親身體驗中美洲友邦的迷人文化與風情。（編輯：翟思嘉）1131101