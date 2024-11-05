颱風後蔬果價漲 北農釋出8種平價蔬菜

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市市場處表示，北市批發市場今天蔬果平均價格維持高價，因應颱風康芮襲台釀農損，北農已啟動蔬菜調節供應計畫至11日，釋出8種平價蔬菜約70公噸，如1顆進口高麗菜75元等。

市場處透過新聞資料指出，台北批發市場今天蔬菜到貨量1493公噸，平均價每公斤約新台幣44.8元；水果到貨量682公噸，平均價每公斤約64.4元，蔬果平均價格仍維持高價。

市場處為因應颱風康芮襲台造成蔬果災損而引起價格波動，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，以平穩菜價，從5日至11日止，釋出8種平價蔬菜約70公噸。

市場處表示，釋出8品項菜種包含1盒進口馬鈴薯45元、1袋進口洋蔥35元、1盒玉米筍38元、1包鮮香菇55元、1粒進口約1.2公斤的高麗菜75元、1袋履歷紅蘿蔔35元、A級杏鮑菇55元、特販蘿蔔40元。

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北農透過新聞資料指出，颱風凱米、山陀兒相繼襲台造成災損，因大宗蔬菜等仍在高山生產，平地還未到產季，加上颱風康芮帶來劇烈風雨，全國蔬菜產區受到不同程度影響，導致市場到貨量減少，蔬菜價上揚，配合台北市政府推出平價蔬菜措施。

北農表示，從今天到11日共7天，在雙北逾200家連鎖超市通路，可選購8項平價蔬菜，預估供應量達70公噸，期盼再次推出親民價格蔬菜，可減輕消費者買菜負擔。（編輯：李錫璋）1131105